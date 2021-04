Pedro Sánchez visita divendres les instal·lacions d'Hipra a Amer, on investiguen dues vacunes contra la Covid

El cap del Govern, Pedro Sánchez, visitarà aquest divendres a la localitat d'Amer, el municipi natal de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, les instal·lacions de l'empresa farmacèutica Hipra, que investiga dues vacunes contra el coronavirus.

Sánchez, segons ha informat la Moncloa, es desplaçarà al migdia a Amer acompanyat per la ministra de Sanitat, Carolina Darias, i el titular de Ciència i Innovació, Pedro Duque.

El cap de l'Executiu i els ministres es reuniran amb responsables de la companyia Hipra, que té obertes dues línies de recerca per a una vacuna, una d'elles pròpia i una altra en col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona.

El passat mes de desembre, el llavors ministre de Sanitat, Salvador Illa, ja va recórrer les instal·lacions d'aquesta empresa i es va reunir amb els membres de la seva direcció per conèixer els plans que estaven desenvolupant.

Hipra és una farmacèutica amb 38 filials repartides per tot el món i experta en vacunes per a la salut animal, però amb la pandèmia del coronavirus ha anat avançant cap a la salut humana i ha obert una nova línia investigadora.

També ha col·laborat amb les autoritats sanitàries duent a terme accions altruistes com el processament de test PCR per a centres sanitaris.

La visita de Sánchez s'ha organitzat enmig d'un pla de vacunació previst pel Govern central que es manté sense canvis malgrat els problemes que han anat sorgint amb les dosis d'AstraZeneca i Janssen.

Aquesta última vacuna encara no ha estat utilitzada a Espanya després de paralitzar-se la seva distribució per investigar sis casos de trombes poc freqüents entre els set milions de persones vacunades als Estats Units.

Sánchez va ratificar el dimecres davant el ple del Congrés que el 70 per cent de la població espanyola estarà vacunada a finals de l'estiu.

La visita del president del Govern central serà la primera que realitzi a Catalunya després del fracàs de l'intent d'investidura de Pere Aragonès com a president després les eleccions del 14 de febrer i que va obrir la porta a un període de dos mesos en el qual, si un candidat no obtingués el suport del Parlament, caldria repetir els comicis.