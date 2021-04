Salt, Cassà i la Bisbal són els municipis gironins on més pugen els casos

L'augment del contagi dels darrers dies és bastant equitatiu a tot Girona i Catalunya. Però si s'analitzen les dades detalladament, a la Regió Sanitària de Girona hi ha algunes Àrees Bàsiques de Salut que destaquen per l'ascens destacat de casos en una setmana. És el cas de Salt, on els infectats han crescut de forma considerable i en una setmana s'ha passat de 45 a 81 positius (+36). Paral·lelament, els principals indicadors del municipi també han experimentat un increment plausible. Ahir el risc de rebrot era de 535 i se situava entre els més elevats de Catalunya.

Seguidament, el contagi a Cassà del a Selva també és elevat. En la darrera setmana, s'han sumat 65 positius, 27 més que la setmana passada. Finalment, a la Bisbal els casos han augmentat fins a 31, 24 més que la setmana passada Altres àrees bàsiques on també hi ha hagut un augment significatiu de casos són: Roses, Banyoles, Lloret de Mar i Sils, entre d'altres.

Per altra banda, també hi ha hagut àrees de salut amb descensos de casos importants. Aquests són els casos de Santa Coloma de Farners, on s'han diagnosticat 9 positius, 31 menys que la setmana anterior; Olot, amb una davallada de 19 casos i, finalment, Figuere, amb 18 casos menys.

Cal tenir present que aquestes dades són bastant baixes en comparació a les registrades mesos anteriors, és per això que també són molt variables i d'una setmana a l'altra poden canviar bastant.

Indicadors a l'alça

Seguidament, tots els indicadors de la pandèmia van seguir pujant ahir tant a Girona com a Catalunya. Concretament, a la Regió Sanitària de Girona el risc de rebrot va pujar 25 punts, fins a 336, mentre que la setmana del 28 de març al 3 d'abril era de 279. La velocitat de propagació del virus va pujar vuit centèsimes i es va situar en 1,17, mentre que en l'interval anterior era d'1,02. La taxa de confirmats per PCR i test d'antigen és de 146,44 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 283,15. El 8,29% de les proves dona positiu, per tant la dada encara es manté per sobre del 5% tot i que consolida la tendència a la baixa.

D'altra banda, ahir Salut va notificar 242 casos i el total puja a 66.875. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.971 persones, una més que el dia anterior. Entre el 4 i el 10 d'abril es van declarar 16 defuncions, i 12 la setmana anterior. Finalment, respecte als hospitalitzats, ahir van tornar a pujar i n'hi havia 180. Quant als crítics ahir n'hi havia tres més fins a 54.

Respecte a la situació de les comarques, la Garrotxa es manté amb uns indicadors molt elevats. El risc de rebrot va tornar a pujar i se situa per sobre dels 1.000 punts i en quarta posició a Catalunya. L'alta incidència de casos a Olot és el principal motiu d'aquest increment i es preveu que les dades empitjorin tenint en compte que aquesta setmana Salut hi està duent a terme un cribratge massiu per tallar cadenes de contagi entre asimptomàtics. Dissabte finalitza.

Millora assistencial a Catalunya

Finalment, a Catalunya els ingressats van baixar per primera vegada des de fa dies. Ahir hi havia 27 hospitalitzats menys i 7 crítics menys. Salut va notificar més de 2.000 positius de nou i 19 morts. Els indicadors de contagi segueixen disparats i la positivitat dels casos va baixar tot i que es manté per sobre del 5%, el màxim recomanat per l'OMS.

Represa al campus barri vell. El cribratge de la Universitat de Girona es va reprendre ahir amb un canvi d'ubicació. Després de dos dies de la setmana passada al Campus Montilivi, ahir es va traslladar al Campus Barri Vell per tal d'arribar a més participants. Segons va informar Salut a través de Twitter, es van realitzar un total de 439 proves PCR, una xifra lleugerament inferior a les de la setmana passada, quan se'n van fer un miler entre dos dies. Les proves continuaran avui al Barri Vell i finalitzaran la setmana que ve a Montilivi.