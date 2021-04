Un camió vessa restes d'animals morts a Olot

Nou enrenou a l'avinguda Sant Jordi d'Olot, on dimarts a la tarda un camió va vessar una gran quantitat de restes d'animals morts al mig de la conflictiva carretera. La plataforma «No és un vial» va denunciar-ho ahir a Twitter a través d'un vídeo on es pot observar com un camió de gran tonatge s'atura al carrer de Portbou -dins del traçat de l'avinguda de Sant Jordi- i aboca un contingut marronós que, segons asseguren els veïns, «feia molta pudor». En el vídeo publicat, el vehicle, en comptes d'aturar-se, segueix el seu camí com si res. Des de la plataforma manifesten aquest fet i afegeixen que el lloc de l'incident és un carrer veïnal i principal camí per anar a l'escola. Un cop més, «No és un vial» denuncien que s'utilitza aquest carrer com a «autopista de mercaderies» i demanen control viari i solucions per aquest punt del municipi.

Per la seva banda, l'Ajuntament d'Olot va respondre anunciant que ja s'havia identificat el responsable dels fets i que els agents li havien interposat una denúncia. A més, també a través d'un tuit, asseguraven que el responsable dels fets haurà de fer-se càrrec de les despeses ocasionades per la neteja del carrer.

Els olotins van aprofitar l'ocasió per denunciar que aquest incident «només és un més» de tots els que passen a l'avinguda Sant Jordi, com «retrovisors trencats, cotxes ratllats, motos a terra, femtes, soroll i males olors», segons es queixava un veí.