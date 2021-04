«Els canvis d'edat constants en la vacunació d'AstraZeneca no ajuden a ningú»

El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, es va mostrar crític ahir amb el govern espanyol sobre les decisions en la vacunació contra el coronavirus, sobretot les que afecten la farmacèutica AstraZeneca. «Primer es va limitar als 55 anys, després es va ampliar fins als 65 i, recentment, fins als 69. Aquests canvis d'edat constants no afavoreixen ningú», va explicar a aquest diari.

Vilaplana també va afegir que els casos de trombes s'han «exagerat» i es va mostrar partidari a reprendre la vacunació a persones de menys de 60 anys. «Hi ha molts països, com al Regne Unit, on vacunen persones de més de 30 anys amb AstraZeneca. Sí que està sorgint algun cas de trombosi però amb molt poca freqüència. Si fas prendre una aspirina a una quarta part de la població, evidentment també sortiran efectes secundaris greus. Cal posar els beneficis i els riscos en una balança i, clarament, guanya la primera opció», va remarcar.

Respecte a la suspensió de Janssen, Vilaplana opina pràcticament el mateix. «Hi ha un control molt exhaustiu sobre cada vacuna i els efectes secundaris. Està bé que hi sigui però cal tenir present que hi ha una pandèmia mundial que causa moltes morts diàries i el més important és avançar en la vacunació». També va lamentar que darrere de les suspensions de les companyies hi ha interessos econòmics entre grans potències mundials.

Més primeres dosis de Pfizer

Respecte a la possibilitat d'allargar el període de temps entre les dues dosis de Pfizer, Vilaplana s'hi va mostrar partidari per tal d'avançar en la vacunació de primeres dosis. «La mateixa fitxa tècnica de la farmacèutica explica que entre el primer i el segon vaccí poden transcórrer entre 21 i 42 dies; no hi hauria cap problema i menys tenint en compte que el grau d'immunització de la primera és molt alt».

Aquesta proposta del Departament de Salut es va debatre ahir al Consell Interterritorial d'Espanya. Segons va informar ACN, la ministra de Sanitat, Carolina Darias va recordar a Alba Vergés la importància de les segones dosis de les vacunes contra la covid-19 davant la proposta de la consellera de Salut d'allargar el termini per posar les de Pfizer que tocarien al col·lectiu de 70 a 79 anys i poder protegir, així, el màxim de població. També li va recordar que està previst que el ritme d'arribada de vaccins augmenti en les pròximes setmanes. Darias va afegir que, per poder debatre la qüestió amb la màxima informació, va demanar a Vergés un estudi impulsat per la conselleria que situa en un 50% la protecció amb la primera dosi de Pfizer i en un 80% quan la pauta és completa, segons Darias.

Respecte a la decisió sobre les persones de menys de 60 anys que han rebut la primera dosi d'AstraZeneca abans que el CIS decidís restringir-la al grup d'edat d'entre 60 i 69 anys, Darias va indicar que s'està treballant «de manera intensa» amb els diferents actors per acordar una resposta conjunta, que ha esperat poder compartir al CIS «en breus dies».

De fet, les primeres dosis d'aquesta companyia es van començar a inocular el 9 de febrer a personal de serveis essencials. Estava previst que rebessin la segona dosi al cap d'unes deu setmanes, és a dir, a finals de la setmana que ve, i encara no s'ha pres cap decisió sobre com culminaran el procés d'immunització.

Polèmica amb els tests ràpids

D'altra banda, Josep Vilaplana també es va mostrar crític amb el retard en la distribució de tests ràpids a les farmàcies. «Hi ha molts països com a Alemanya, on la població pot comprar tests antigènics als supermercats i en reben de gratuïts. Aquí en canvi hi està havent un gran retard per part del govern espanyol, que és qui en té la competència. No entenc perquè és així». Vilaplana va remarcar que tenir accés als testos suposaria un gran avenç per a l'organització d'esdeveniments socials.