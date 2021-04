Els contagis s'estabilitzen però els crítics segueixen creixent

Les dades epidemiològiques actualitzades ahir per part de Salut van evidenciar que el creixement de positius s'està estancant i, de moment, se n'estan detectant menys de l'esperat després de Setmana Santa. Experts atribueixen la frenada a la vacunació que, de moment, està guanyant la batalla a la forta transmissibilitat de la variant britànica.

Ahir la Regió Sanitària de Girona va sumar 222 positius, una xifra lleugerament inferior a la registrada el dia anterior. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.049 persones, les mateixes que el dia anterior. Entre el 5 i l'11 d'abril es van declarar 14 defuncions, i 13 la setmana anterior.

Seguidament, tots els indicadors de la pandèmia van seguir pujant ahir tant a Girona com a Catalunya tot i que ho van fer amb menys intensitat. Concretament, a la Regió Sanitària de Girona el risc de rebrot va pujar 2 punts, fins a 338, mentre que la setmana del 29 de març al 4 d'abril era de 280. La velocitat de propagació del virus va pujar dues centèsimes i es va situar en 1,19, mentre que en l'interval anterior era de 0,99. La taxa de confirmats per PCR i test d'antigen és de 140,26 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 280,40. El 8 % de les proves dona positiu, per tant la dada encara es manté per sobre del 5% tot i que consolida la tendència a la baixa.

La dada més preocupant d'ahir és l'augment de crítics. De fet, Salut en va notificar tres més i el total se situa en 57. Quant als ingressats en general, la xifra es manté igual que el dia anterior amb un total de 180.

Ja s'han vacunat amb la primera dosi 156.322 persones, 11.212 més, tot i que la xifra correspon a una actualització d'un dia i mig. Pel que fa a la segona dosi ja l'ha rebut 46.418 persones, 554 més.

Evolució a Catalunya

Paral·lelament, a Catalunya la velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es va enfilar fins a 1,35, quatre centèsimes més, mentre que el risc de rebrot va pujar a 346 (+10), segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies també va pujar i va passar de 255,63 a 256,68. Es van declarar 2.113 nous casos confirmats, amb un total de 576.717. El 7,11% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. Es va informar de 15 noves morts, amb un total de 21.609 defuncions en tota la pandèmia. Hi havia 1.697 pacients ingressats als hospitals, 27 menys que en el balanç anterior, i 514 persones a l'UCI, tres més que fa 24 hores.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 30.579 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 19 més. Amb la resta de proves, el número total de casos acumulats és de 33.844. En total, han mort des de l'inici 8.784 persones.