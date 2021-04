Sanitat vol prohibir fumar a les terrasses encara que hi hagi dos metres de distància

El Ministeri de Sanitat proposa a les comunitats autònomes la prohibició de fumar a les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració en tot el territori espanyol, independentment que es pugui mantenir els dos metres com a distància de seguretat interpersonal. Fonts de Sanitat van explicar que l'esborrany és un document de treball com molts altres, obert i sotmès encara a consideracions tècniques.

El document, al qual va tenor accés l'agència EFE, proposa aquesta mesura «amb el doble objectiu d'actuar sobre el tabaquisme com a factor de risc d'infecció i de contagi del covid-19, al costat de la necessitat de contribuir al control de l'evolució de la malaltia a Espanya».

En el seu escrit, Sanitat destaca que en el moment actual, hi ha sis comunitats (Balears, Canàries, Cantàbria, Comunitat Valenciana, Astúries i Aragó) que segons les noves evidències «han avançat en les mesures i així han prohibit» el consum dels diferents productes de tabac a les terrasses a l'aire lliure, independentment del manteniment dels dos metres com a distància de seguretat interpersonal.

El Gremi de Restauració de Barcelona va lamentar ahir aquesta nova possible restricció «no es trobi avalada per cap mena d'informe científic». «La comunitat científica insisteix que no hi ha evidències suficients per concloure que la transmissió del coronavirus es produeixi a través de l'aire», van argumentar els hostalers barcelonins en un comuniqueu, en el qual rebutgen de ple la prohibició.

«S'està aprofitant l'emergència per legislar sobre qüestions que res tenen a veure amb la pandèmia»,va lamentar el gremi, que insisteix que els seus establiments són modèlics en matèria de seguretat.

El final de l'estat d'alarma

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, va assegurar ahir Canal Sur TV que les comunitats autònomes disposaran de mecanismes «coordinats» per poder tancar perimetralment els territoris un cop expiri l'estat d'alarma el 9 de maig. «Si el Consell Interterritorial decideix que hi ha alguna comunitat en situació de particular incidència pot adoptar el que s'anomena acció coordinada que la Sala Tercera del Tribunal Suprem ha dit que és d'obligat compliment». Aquest, segons Calvo, és «un instrument molt interessant, obligatori, contundent i alhora flexible», de manera que «tenim armes jurídiques suficients».

Calvo va intentar rebaixar d'aquesta manera el debat obert per les comunitats autònomes que temen que el final de l'estat d'alarma les deixarà sense eines per poder contenir la quarta onada del virus, i en tot cas deixarà les seves decisions a mans dels tribunals de justícia, que en ocasions anteriors ha emès sentències contradictòries segons el moment i el territori.

La vicepresidenta no comparteix aquests temors perquè segons va dir ahir els jutges «en un 99% dels casos» han donat suport a les mesures. En tot cas, va afirmar, que estaran en disposició de decretar el tancament de comerços i restaurants. En aquest sentit,Calvo va apuntar que la legislació sanitària ordinària «té recursos més que suficients» perquè les comunitats plantin cara al virus, perquè «pràcticament» l'únic que exclou és el confinament domiciliari. «Nosaltres volem que les comunitats autònomes, amb el govern d'Espanya, coordinant-nos, comencem a treure el país de la crisi sanitària», va dir.