1.600 milions de dosis d'una vacuna pensada i feta a Amer

Una vacuna contra la covid-19 desenvolupada, produïda i comercialitzada des d'Amer. Paradoxes del destí, el president del Govern espanyol mai s'hauria pensat que la visita al poble natal de Carles Puigdemont li serviria per tenir una expectativa real que, de cara als pròxims anys, els problemes d'abastiment de vacunes tindrien una solució que no arribaria ni des dels Estats Units, ni de Rússia ni de cap laboratori d'una universitat anglesa o alemanya. I és que, amb l'aval del seu mig segle d'experiència en el desenvolupament de vacunes per a animals, l'empresa gironina Hipra començarà aquest juny els assajos clínics d'una vacuna contra la covid-19 que, si tot va bé, podria acabar amb una sortida al mercat a finals d'aquest any i una producció estimada de 400 milions de dosis per al 2022 i de 1.200 milions més per al 2023.

Aprofitant la visita de Pedro Sánchez, al qual van acompanyar els ministres Carolina Darias i Pedro Duque o la consellera de Salut, Alba Vergés, i el van rebre amb xiulets i estelades una quinzena de persones a peu de carretera, la multinacional gironina va explicar ahir que la seva vacuna HIPRA SARS-CoV-2 és de «proteïna recombinant» i que ha estat dissenyada per «optimitzar la seguretat i induir una potent resposta immunitària del virus de la covid-19».

Amb una llarga experiència en coronavirus, aconseguida gràcies a la seva expertesa en la investigació i producció de vacunes per a animals, Hipra va posar en marxa fa relativament poc la nova divisió de Salut Humana que té oberts dos projectes de recerca contra la covid-19. Un, en col·laboració amb l'Hospital Clínic, que es basa en la tecnologia mRNA i està més endarrerit; i l'altre, el que va centrar la visita d'ahir de Pedro Sánchez, l'HIPRA SARS-CoV-2, és desenvolupat en solitari per la multinacional gironina. Si els assajos clínics «culminen amb èxit», la intenció de la multinacional propietat de la família Nogareda és «iniciar la producció l'octubre d'aquest mateix any» perquè es pogués comercialitzar, «sempre que s'obtinguin les autoritzacions oportunes» abans d'acabar el 2021 amb l'ambiciós objectiu de posar en el mercat 1.600 milions de dosis entre els anys 2022 i 2023. La vacuna desenvolupada per Hipra es «conservarà entre 2 i 8 graus positius, fet que facilitarà la seva logística i distribució», expliquen des de l'empresa, que consideren que, gràcies a la seva llarga experiència en vacunes per a animals (n'han desenvolupat 22 en els últims 10 anys), poden controlar directament tots els processos (desenvolupament, producció, venda...), cosa que els dona un avantatge respecte a la resta de farmacèutiques que treballen en vacunes contra la covid-19.

Una bona posició, lògicament capdavantera en l'àmbit estatal, que va ser destacada ahir per Pedro Sánchez en un parlament que va dirigir als treballadors de l'empresa. «Veiem en Hipra un dels projectes més esperançadors i vull traslladar-vos que el Govern apostarà per vosaltres en aquesta esperança que tenim tots de comptar amb una vacuna espanyola al llarg d'aquest 2021», va dir el president del Govern espanyol sobre l'empresa va tancar l'exercici 2020 amb una xifra de negoci de 319 milions d'euros i que, fora d'Amer, impulsa a Aiguaviva el Campus Hipra amb «un pla d'inversió de 472 milions d'euros fins al 2026 i la creació directa de 580 llocs de treball altament qualificats».

A Aiguaviva, Hipra hi vol portar «diferents unitats productives i d'investigació, així com noves àrees de negoci de la companyia en una superfície de 114.000 metres quadrats».