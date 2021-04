Els Agents Rurals demanen regular l'accés als espais naturals gironins davant de l'increment d'usuaris els darrers mesos

Els Agents Rurals aposten per regular l'accés al medi natural de les comarques de Girona. Des del cos alerten que arran de la pandèmia s'ha vist un increment "molt evident" d'usuaris en aquests espais, un fet que provoca aglomeracions i que perjudica els paratges. El cap del cos a la demarcació, Ignasi Dalmases, reconeix que els preocupa aquesta situació i diu que cal treballar conjuntament amb els municipis per la regulació. Dalmases assenyala que algunes vegades "es va darrera del problema" i dona per fet que aquest turisme de medi natural "ha arribat per quedar-se" encara que en els propers mesos es flexibilitzin les restriccions per viatjar a països de l'estranger.

Preocupació en el cos d'Agents Rurals per l'increment d'usuaris al medi natural de les comarques de Girona. La pandèmia ha omplert encara més alguns espais que ja abans eren molt concorreguts com la Fageda d'en Jordà a Santa Pau (Garrotxa), el Cap de Creus o el massís de les Gavarres que creua el Baix Empordà i el Gironès. A més, però, des del cos han detectat que altres llocs que abans no eren gaire freqüentats, com el Puig Sagaler d'Albons (Baix Empordà), ara reben desenes de visitants cada cap de setmana.

Per això, el cap dels Agents Rurals a les comarques gironines, Ignasi Dalmases, aposta per incrementar la regulació d'aquests paratges. El problema, indica Dalmases, és que en dies molt concrets de la setmana coincideixen molts usuaris que van a fer activitats diferents. En aquest sentit, explica que es troben en zones on han de conviure els passejants, ciclistes, motoristes, caçadors, a més dels boletaires a la tardor. "Al final, es fa complicat", remarca.

Tot plegat, explica Dalmases, deixa imatges com els cotxes mal aparcats, cues de gent per accedir a un lloc concret i un increment d'actituds incíviques com llançar la brossa a terra. Unes actituds que acaben malmetent aquests espais.

Dalmases aposta per treballar conjuntament amb els ajuntaments per tal de poder regular els accessos a aquests paratges, també quan s'acabin les restriccions per la pandèmia. I és que des dels Agents Rurals donen per fet que aquesta nova manera de fer turisme per a molta gent "ha arribat per quedar-se, fins i tot quan es pugui tornar a viatjar per tot arreu".

Amb cita prèvia

Una de les localitats que més ha apostat per una nova regulació dels espais naturals és l'Ajuntament de Santa Pau (Garrotxa). El seu alcalde, Josep Companys, reclama que la Fageda d'en Jordà es visiti amb cita prèvia. El motiu és evitar les aglomeracions que es produeix en aquest espai natural en certs moments de l'any, especialment a la tardor.

Companys, explica que des de fa temps es troben que cada vegada hi ha més gent i aposta per "prendre una decisió ferma de país". "Ens hem trobat una situació terrible amb els gorgs a l'estiu i hem de fer alguna cosa. Demanar hora seria una bona opció", assenyala. Tot i això, el batlle reconeix que es tracta d'una decisió que s'ha de prendre des de Territori però assegura que "seria bona" tant per a veïns com per a visitants.

Les xarxes socials, un aparador

Ignasi Dalmases explica que una de les eines més efectives per donar a conèixer nous paratges són les xarxes socials. El cap dels Agents Rurals a Girona assenyala que la mateixa ciutadania descobreix nous espais que abans amb prou feines coneixien els veïns de la zona.

"Tenim un país molt bonic, però és petit. Està molt bé aquest nou turisme de proximitat, però cal fer-lo amb responsabilitat. S'ha notat un increment de persones molt important els caps de setmana", conclou Dalmases.