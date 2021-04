Catalunya allarga set dies el confinament comarcal

El Govern ha decidit mantenir les restriccions pel coronavirus a Catalunya, inclòs el confinament comarcal, set dies més, fins al 26 d'abril. Ho va confirmar el secretari general de Salut, Marc Ramentol, en la roda de premsa convocada pel Procicat. ?Ramentol i també el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, van obrir la porta a iniciar una ?desescalada a partir del 26 d'abril si les dades epidemiològiques acompanyen. Sàmper va posar èmfasi, però, en el fet que això no vol dir que el dia 26 ja hi hagi ?segur una reobertura, sinó que, si l'evolució de la pandèmia a ?Catalunya és positiva, a partir d'aquesta data el Govern podria procedir a una reobertura progressiva.

Ramentol va valorar positivament el fet que no hi ha hagut una explosió de casos després de la Setmana Santa i sembla que es tendeix a l'estabilització del virus a Catalunya. «Hem entrat en una etapa d'estabilització», va dir per començar. I, tot i la pròrroga una setmana més de les restriccions, va donar un missatge d'esperança en afirmar que, tot i que la tensió hospitalària segueix sent alta, «els contagis s'han anat modulant i sembla que es desaccelera el ritme d'impacte assistencial». «Cal consolidar-lo i doblegar la corba de l'impacte assistencial a les UCIs», va afegir.

Per tot això, va explicar ahirMarc Ramentol, s'ha decidit aquesta pròrroga de set dies de les mesures vigents per, precisament, «consolidar aquesta estabilització i entrar en fase de regressió, per doblar definitivament la corba i situar-nos en l'horitzó per iniciar tot el procés de reobertura a partir d'el 26 d'abril si les dades epidemiològiques acompanyen».

Sàmper ja havia avançat a primera hora que el Govern aposta per «fer passos lents, però segurs, per no fer passos enrere». En aquest sentit, en la roda de premsa el conseller va insistir que la pròrroga és perquè, d'aquí a set dies, el Govern pugui plantejar-se una situació de millora i de desescalada. Va assegurar que els tècnics ja estan treballant en els protocols per dissenyar una reobertura en tots els sectors afectats, des de la restauració, l'hostaleria, l'oci nocturn o els parcs temàtics. «Sembla que les dades ho permetran. Tenim a més al nostre favor la vacunació i les temperatures», va apuntar Sàmper, que va voler dibuixar un «escenari d'esperança i tranquil·litat».

L'executiu català tenia (i segueix tenint) sobre la taula revisar aquest confinament comarcal per ampliar la mobilitat. L'alternativa seria un confinament per vegueries o per regions sanitàries; figures que abasten més territori que la comarca i que, per tant, permetrien als catalans tenir més marge de moviment. No obstant això, el nou repunt a les UCIs, dada de què els tècnics de Salut estaven molt pendents, va poder ser determinant per mantenir uns dies més el confinament comarcal.