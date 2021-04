«Demanaven ajuda i els he vist morir quan els llançava aigua»

L'incendi mortal de Cassà de la Selva va generar molta expectació en aquesta zona del nucli antic però també por i crítiques per les ocupacions per part dels veïns que viuen al carrer del Raval i els del bloc sinistrat. Sara i Juan viuen a la segona planta i ella aquest divendres es va despertar «pels cops i crits» que sentia cap a dos quarts de nou del matí.

D'entrada, diu Sara, no hi va donar importància però la por li va entrar quan va veure que no hi havia llum al celobert i veia «que pujava una forta fumerada i sentia gent a baix». Com que hi havia ocupes als baixos, els va cridar, dient-los «què heu fet?» i els joves,assegura, li anaven dient «no ho sé» i nomes cridaven «ajuda, ajuda». En veure l'incendi, Sara no va pensar-s'ho dos cops i va agafar «el telèfon de la dutxa i els vaig anar llançant aigua però m'entrava fum i em cremava». Ahir es lamentava amb els ulls plorosos i nerviosa, que «els havia vist morir». La seva parella, Juan, va denunciar que aquesta desgràcia «es veia a venir» i va afegir que «la llei empara els ocupes, no la gent que treballa d'hora». També va recordar que «el dia que van entrar a ocupar vam avisar la policia però no es va fer res». Aquests baixos fa mesos que són objecte de diversos ocupes i Juan diu que hi havien vist «passar molta gent i sempre hi ha molt de moviment». Afirmen viure amb por i que en aquesta zona, com també hi ha el bloc del costat ocupat, «hem vist alguna persona amb un ganivet».

Falta de seguretat i màfies

Jaume, que té un pis a sobre del baix sinistrat, es lamentava de les afectacions que ha patit per l'incendi i el fum i que «s'hagi d'arribat tant lluny perquè la gent ens hagi hagut de fer cas». Denuncia inseguretat i afirma que hi ha «màfies, que lloguen els pisos ocupats». Reclama que la policia ho solucioni però assegura que «ara tots els maldecaps seran per nosaltres».

Una altra veïna és Itziar, que viu al tercer pis amb la seva gossa, ahir estava també al carrer Raval molt nerviosa i afectada pels fets. Com Sara, també assegura que va obrir la finestra del bany que dona al celobert «perquè veia fosc, el vidre se m'havia trencat i tot el pis estava ple de fum». Iziar afirma que ella «mai havia tingut problemes» amb els ocupes i que en no ser propietària, un dia que li van preguntar on eren els comptadors, va dir-los que no ho sabia. El què també ressalta Itziar és que els baixos «estaven endollats al bloc del costat, els cables passaven pel pati de llums, on han mort cremats».