Dos morts i quatre ferits en un incendi en un pis ocupat de Cassà

Dues persones mortes i quatre ferits. Aquest és el balanç d'un aparatós incendi que es va produir ahir en un pis de Cassà de la Selva. L'habitatge estava ocupat per un grup d'almenys tres persones, de les quals només una en va sortir amb amb vida. Les altres dues van acabar devorades per les flames.

La resta de ferits van patir una intoxicació per inhalació de fum. A a tres d'ells el SEM els va traslladar a l'hospital Santa Caterina de Salt i un quart va rebre l'alta in situ. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del foc així com també la identitat de les víctimes. Una de les hipòtesis amb la qual treballa la policia és que el sistema elèctric estigués manipulat i que es generés una sobrecàrrega que causés el foc. Ahir tècnics d'Endesa van confirmar que el pis en qüestió no tenia la llum punxada des de l'exterior. Tot i això, no es descarta que hi hagués algun altre tipus de connexió fraudulenta, com el que denunciaven els veïns: que l'electricitat estigués punxada des del bloc del costat. Asseguren que els cables baixaven pel celobert.

L'incendi es va desencadenar als baixos del número 51 del carrer del Raval, un vial del qual Diari de Girona havia informat a finals del mes passat que era focus de queixes veïnals. Precisament, denunciaven la presència d'ocupes als números 51 i 53. Just sobre els baixos ahir sinistrats, asseguraven que van veure al febrer com un grup va entrar al pis tot i la porta antivandalisme i que, quan van decidir tapiar-lo, els ocupes els van amenaçar amb pals, martells i bats de beisbol.

L'incendi d'ahir va despertar els veïns del número 51 del carrer del Raval. Cap a tres quarts de nou van veure que un fum molt negre pujava per la zona del celobert i les flames sortien a través de les finestres dels baixos.

Crits d'ajuda i fum

Els crits d'ajuda dels ocupants de la planta inferior també els van generar una forta alarma i van alertar el telèfon 112 d'emergències. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius dels Bombers, Policia Local, Mossos i el SEM. A la seva arribada, el primer que van fer és ajudar a sortir per la finestra un dels afectats del pis ocupat però la resta dels companys no van tenir aquesta sort. Se'ls va localitzar morts a prop del celobert.

Les flames, com va explicar el cap de la Regió d'Emergències de Girona, Jordi Martín, van afectar gairebé tot el pis. Només dues habitacions no van quedar cremades perquè «tenien les portes tancades». El foc va obligar a confinar el bloc de cinc plantes. Tot i això alguns veïns van sortir al carrer. Un cop extingit i l'edifici ventilat, cap a dos quarts de deu, van poder tornar a casa. Els Bombers van revisar l'estructura i van veure que no estava afectada.

El cap de la comissaria dels Mossos de Girona, l'inspector Xavier Domènech, va destacar que no estan clares les causes del foc. Però sí va relatar que feia uns dies que s'havia tallat la llum al pis perquè la tenien punxada. D'altra banda, va informar que caldria usar «tècniques d'ADN per identificar els cossos». Tot i això, els veïns del bloc asseguren que els ocupes eren joves d'entre 20 a 30 anys i que hi vivien des del febrer. Una amiga dels finats va saltar-se ahir al matí el dispositiu policial i plorava desesperadament. Els Mossos la van intentar calmar.

L'alcalde de Cassà, Robert Mundet, va lamentar els fets i va assegurar que «el tema dels pisos ocupats no saps mai com acabarà. Ha estat una desgràcia». Va recordar que l'Ajuntament havia rebut queixes i que feia «un mes que tot estava més tranquil». Tot i això, va ressaltar que la Policia Local controlava aquest edifici i el del costat per incidents constants. Sobre el pis sinistrat, el batlle ahir va assegurar que l'Ajuntament tapiaria l'entrada i que es reunirien amb la comunitat. Finalment va afegir que els ajuntaments se senten indefensos perquè «la llei és garantista quan ocupar és una il·legalitat». Al sinistre també hi va anar el delegat del Govern Pere Vila i el responsable d'Interior a Girona Albert Ballesta.

