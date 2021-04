Junts critica el «malbaratament de recursos públics» a Sant Julià de Ramis

El grup municipal de JxCat a Sant Julià de Ramis i Medinyà ha criticat les últimes modificacions de crèdit aprovades per l'equip de govern, format per ERC, perquè considera que «suposen un malbaratament de recursos públics».

El portaveu de Junts, Josep Arbat, ha lamentat que es destinin 11.00 euros a la compra d'una furgoneta de segona mà. «La nostra formació sempre ha defensat l'opció del rènting dels vehicle municipals perquè el cost de manteniment, assegurances, reparacions, etc. estaria inclòs a la quota», recorda. A més, considera que la compra d'aquesta furgoneta és «una inversió que generarà despeses que aniran augmentant amb el temps».

Segons assenyalen des del partit, una altra de les modificacions de crèdit que es treu del fons de contingència, de 18.100 euros, es destinarà a l'arrendament de les càmeres de videovigilància fins a mitjans de 2021. «Aquesta despesa es podria haver evitat si l'equip de govern hagués anat per feina amb la contractació de l'adquisició d'aquestes càmeres», assenyala Arbat.

En aquest sentit, el portaveu de Junts concreta que des del seu partit estan completament «a favor del servei de les càmeres de videovigilància, perquè milloren la seguretat». Tot i això, alerta també que «no es poden malbaratar els diners dels veïns per no anar per feina amb la licitació del servei».