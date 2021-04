El laboratori clínic de Girona fa gairebé 400.000 PCRs en poc més d'un any

En el darrer any, la tasca del Laboratori Clínic Territorial de Girona (LCTG) s'ha vist plenament impactada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2, i és que ha assumit la gran majoria del processament de les mostres PCR generades a la Regió Sanitària Girona. Durant aquests mesos, el servei ha incorporat nova maquinària i més professionals per poder donar resposta a les necessitats de processament de proves PCR, de les quals s'han arribat a processar fins a 4.800 al dia. Fins ara, l'LCTG ha fet 393.248 PCR d'arreu de la Regió Sanitària Girona.

Recentment, el laboratori ha renovat el sistema informàtic per millorar la gestió i la seguretat dels pacients. El canvi ha suposat una renovació en profunditat tant del programari com del maquinari (servidors i equipament informàtic), en què s'ha estat treballant des del mes de juliol passat. Des del punt de vista territorial, el canvi permet millorar la integració dels tres laboratoris que conformen el Laboratori Clínic Territorial (Parc Hospitalari Martí i Julià, Hospital Trueta i Hospital de Campdevànol), que fins ara treballaven amb el mateix sistema informàtic però amb bases de dades independents. Aquesta integració els permetrà treballar amb una base de dades única, de manera que facilita el suport remot i a temps real de l'activitat analítica urgent de Campdevànol i del Santa Caterina des del Laboratori d'Urgències del Trueta, en matèria de control i validació de resultats i imatges.

«Salt qualitatiu»

Segons Salut, les millores en les activitats de gestió de mostres, peticions i contenidors permeten fer un salt qualitatiu en seguretat dels pacients ja que es millora en termes de traçabilitat en tots els àmbits, tant hospitalari com d'atenció primària.