L'alumnat de cinc escoles reclama entorns verds

L'alumnat del Bruguera, ahir, al carrer Bonastruc de Porta, tallat per la Revolta Escolar.

L'alumnat del Bruguera, ahir, al carrer Bonastruc de Porta, tallat per la Revolta Escolar. MARC MARTÍ

Divendres segurs i sostenibles. La Revolta Escolar és una iniciativa de famílies i escoles de tot Catalunya que aturen, un divendres al mes, l'activitat a les aules per ocupar els carrers adjacents i reclamar l'espai.

Pancartes reivindicatives de colors fetes a mà, pintures amb guix sobre l'asfalt i crits de «Salut!» o «No volem soroll!» omplien ahir a la tarda alguns carrers de Girona, durant el divendres mensual de Revolta Escolar.

L'alumnat de l'escola Joan Bruguera va tallar la circulació de vehicles motors dels carrers Artillers i Bonastruc de Porta, adjacents al centre. «Volem aprendre amb tranquil·litat. El soroll dels cotxes ens molesta molt», va reclamar l'alumna Laura Bosacoma, micròfon en mà, davant dels assistents.

En aquesta línia i a tall d'exemple, la directora del Bruguera, Gemma Martí, va explicar que «amb la covid, hem d'estar amb les finestres obertes i hi ha dies que fent classe no ens sentim». Una situació que dificulta, com deia Bosacoma, l'aprenentatge.

L'objectiu d'aquestes protestes escolars, segons va explicar, és mirar de trobar solucions «per disminuir el trànsit, però també la contaminació i el soroll». I va destacar la Gran Via de Jaume I com un dels punts clau on s'hauria d'actuar. «Aquí els cotxes van molt de pressa i els decibels són molt alts. Si agafes el primer semàfor de Jaume I en verd, pots anar a 80 quilòmetres per hora de punta a punta».

A part de les consignes i la lectura de manifestos, als carrers s'hi van fer tallers i activitats per on els alumnes anaven passant «amb el seu grup bombolla». Jugant, saltant, corrent i cridant, reclamaven el seu entorn segur.

Bàrbara Juncà, mare d'una alumna del centre i que participava de l'activitat com altres mares i pares, va destacar en positiu l'ambient festiu de la revolta. «No estan quiets fent una manifestació, sinó que es van movent», va expressar.

La presidenta de l'AMPA, Mercè Martí, va dir que amb l'acció reivindiquen que «els espais públics puguin retornar als infants». A més, com confirmava Juncà, va destacar la bona rebuda del projecte entre les famílies. «A vegades ens costa visualitzar com seria el voltant de l'escola sense cotxes; l'entorn s'omple de vida quan tallem un parell de carrers».

Per Martí, la revolta «va molt més enllà de l'acte puntual de tallar el carrer». I és que «es volen inculcar hàbits sostenibles i treballar per crear entorns més segurs al voltant de l'escola».

Dins les aules

Complementàriament a l'acte de carrer, l'escola ha fet petites actuacions com distribuir internament i entre les famílies una enquesta «per veure com s'hi desplacen des de casa cada dia».

Segons va explicar Martí, el cas del Bruguera «no és tant de sensibilitzar les famílies de venir a l'escola de la forma més sostenible», perquè la seva ubicació cèntrica permet que moltes hi arribin a peu, «sinó de veure com podem pressionar per transformar l'entorn».

Seguint la dinàmica, l'acte també es va preparar prèviament a classe. Juncà va explicar que la seva filla feia dues setmanes que li explicava el projecte. «Hi han estat treballant, preparant els cartells i el que volien dir aquí».

Just mentre explicava això, un grup dels més menuts de la revolta va aixecar les cartolines de colors on havien escrit «salut», mentre alçaven la veu amb el mateix crit.

Per Juncà, igual que per a altres famílies, era important participar de l'acte perquè els fills i filles «veuen que donem suport al seu projecte».

Participació del consistori

Amb relació a la denúncia de les escoles -que va avançar ahir el Diari de Girona- sobre la «desgana» de l'Ajuntament amb la Revolta Escolar, la directora del Bruguera va dir que s'havia resolt. «Les tanques, les hem tingut. I s'han desplegat dispositius de la Policia Municipal. El que no hem rebut són els senyals de no aparcar». I de fet, dins del carrer ballat hi havia cotxes estacionats.

En total, cinc centres de Girona van tallar ahir els carrers del seu voltant: Balandrau, Pericot, Montfalgars, Àgora i el mateix Bruguera. L'acció, que es repetirà un divendres al mes, ja està prevista per maig i juny. S'espera que en les dues futures aturades hi participin més escoles de la ciutat.