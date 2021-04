El PP visita la Ramon Noguera i el Gremi de Perruquers

La presidenta del PP a Girona, Maria Àngels Olmedo, continua amb la seva ronda de reunions amb diversos sectors de la província. Aquesta setmana, ella i el seu equip s'han reunit amb el Gremi de Perruquers, segons expliquen, «per tal de recollir de primera mà tot el que han patit i les necessitats que tenen respecte a ajdues directes i subvencions». Olmedo reitera que «és un sector que segueix oblidat i aparcat». A més, diu que, «si es considera un servei essencial, cal tractar-lo com a tal en tots els sentits», sobretot pel que fa als ajuts, la rebaixa d'imposos o el seu pagament.

D'altra banda, Olmedo també s'ha reunit amb la Fundació Ramon Noguera de Girona per tal de donar-los algunes directrius importants sobre els fons europeus. La líder del PP destaca la importància d'iniciatives com aquesta, «amb projectes per a la millora de la integració social, sostenibilitat i economia».