La pressió assistencial millora però es disparen els positius

El nombre de casos diaris va pujar a la Regió Sanitària de Girona, mentre la pressió assistencial va anar a la baixa després de dies amb augments d'ingressats considerables. De fet, ahir la demarcació va registrar la xifra més alta en més de dos mesos. Salut va notificar 303 positius i no es publicava una xifra tan elevada des del 9 de febrer, quan n'hi va haver 316. Això no significa, però, que tots aquests casos s'hagin diagnosticat en un sol dia, sinó que el recompte oficial de Salut s'ajusta a mesura que van arribant els resultats de les proves. Si analitzem la retrospectiva diària, el 12 d'abril és quan se'n van diagnosticar més, un total de 273. D'altra banda, el 8 i 9 d'abril també es va superar el llindar de 200, amb 262 i 223 positius respectivament. Tots aquests casos s'han detectat per PCR o test d'antigen.

Val a dir, que aquests dies s'estan fent dos grans cribratges a la Regió Sanitària de Girona: un a Olot i un altre a la Universitat de Girona. És per això que si es fan més proves hi ha més probabilitat que augmentin els positius. Una mostra d'això és que els dies que s'han diagnosticat més casos són els que també s'han fet més PCRs. A més, del 6 al 12 d'abril s'han fet 14.857 PCRs a la Regió Sanitària de Girona, mentre que la setmana passada se'n van fer 8.637.

Respecte a la resta de dades de la regió, una altra conclusió destacada d'ahir és la davallada de pressió assistencial. Després de dies a l'alça es va produir un descens de set crítics i n'hi havia cinquanta en total. Seguidament, hi havia 172 hospitalitzats, vuit menys que el dia anterior.

Quant als indicadors de contagi, tant el risc de rebrot com la velocitat de propagació del virus van pujar i, per tant, es va seguir una dinàmica contrària a la del dia anterior, quan els indicadors van baixar i els hospitalitzats van pujar. El risc de rebrot va pujar quinze punts fins a 338 i la velocitat de reproducció del virus, tres centèsimes fins a 1,22.

Finalment, tampoc es va registrar cap defunció. Segons la retrospectiva diària, fa més d'un mes que no se'n produeixen més de cinc en 24 hores.

Els crítics baixen fins a 500

Finalment, la velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es va enfilar fins a 1,39, quatre centèsimes més, mentre que el risc de rebrot va pujar a 360 (+14), segons el darrer balanç del Departament de Salut. Es van declarar 2.035 nous casos confirmats amb un total de 578.429. El 6,94% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. Es va informar de 3 noves morts, amb un total de 21.612 defuncions en tota la pandèmia. Hi havia 1.672 pacients ingressats als hospitals, 25 menys que en el balanç anterior, i 500 persones a l'UCI, 14 menys.