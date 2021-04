Quatre detinguts per sis robatoris a dins de vehicles

Els Mossos han detingut a Salt tres homes i una dona d'edats compreses entre els 18 i els 48 anys, veïns de Badalona, com a presumptes autors de sis robatoris a interior de vehicle, lesions, conducció temerària i atemptat als agents de l'autoritat.

Dimecres passat es va produir un robatori amb força a l'interior d'un vehicle a Cassà d'on, entre altres objectes, van sostreure un tauleta electrònica. Gràcies al sistema de geolocalització de l'aparell van esbrinar que la transportaven en un vehicle que es trobava a Salt.

Poc després, els agents van localitzar el vehicle i van indicar al conductor que s'aturés per tal de fer les comprovacions, però va fer cas omís i va fugir a gran velocitat. El vehicle escàpol, ocupat per quatre persones, va fugir temeràriament direcció a Salt per intentar accedir a l'AP-7. Finalment, en un giratori van aconseguir aturar-lo i detenir els quatre ocupants.