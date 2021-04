Salut detecta positius asimptomàtics entre gironins que ja han rebut les dues dosis

Actualment un 5,6% de la població de la Regió Sanitària de Girona té la pauta completa de vacunació contra la covid-19, és a dir, han rebut les dues dosis amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només en cal una.

Per tant, ja han completat el procés d'immunització contra el coronavirus tot i que això no els eximeix d'infectar-se i, com a conseqüència, de poder contagiar altres persones. Segons ha pogut saber aquest diari, els Serveis Integrats del Baix Empordà (SSIBE) ha diagnosticat sis casos que es troben en aquesta situació, dos dels quals són professionals de l'entitat. Fonts de SSIBE recorden que «infectar-se després d'haver rebut la pauta completa de vacunació pot passar, tal com informa Salut Pública, però l'avantatge és que no s'arriba a passar la malaltia perquè no apareixen símptomes, com és el cas d'aquestes sis persones».

El fet que siguin asimptomàtics «demostra l'efectivitat de la vacuna», segons SSIBE. Per altra banda, alguns dels infectats, a més, poden contagiar altres persones. «Per saber això, cal fer una seqüenciació de la PCR i si un tipus d'indicadors surten molt baixos, significa que la persona afectada pot transmetre el virus, és per això que insistim en el missatge de mantenir les mesures d'higiene i prevenció encara que estiguem vacunats». Com a conseqüència, algunes d'aquestes persones han d'aïllar-se durant deu dies per tal d'evitar la transmissió del contagi.

«No em creia el resultat»

Aquest és el cas d'A.G., una noia de 22 anys de Pals. Segons ha explicat a Diari de Girona, a principis de febrer va completar la vacunació amb Pfizer, ja que treballa en un centre per a persones amb trastorns mentals. «Vaig tenir contacte amb un positiu i des del CAP de Palafrugell em van fer la prova PCR a finals de la setmana passada segons estableix el protocol. Quan em van dir que era positiva, no m'ho podia creure i no em van saber donar cap explicació sobre el perquè», diu la jove. A més, tot i ser asimptomàtica, haurà de completar un aïllament de deu dies per tal d'evitar contagiar altres persones.

A.G. lamenta que des que el dimarts d'aquesta setmana li van donar el diagnòstic, cap professional sanitari s'ha posat en contacte amb ella per fer-li el seguiment. Segons fonts de SSIBE, ahir tenia concertada una cita mèdica i la jove afirma que ningú es va posar en contacte amb ella.