Vergés exigeix «més claredat» a Pedro Sánchez

La consellera de Salut, Alba Vergés, també va ser present en la visita ahir a les instal·lacions a Amer i, en declaracions a la premsa a la sortida, va explicar que havia insistit a Pedro Sánchez que es necessitava «més claredat» en el nombre de dosis que arribaran cada setmana a Catalunya i en les diferents estratègies sobre marques de vacunes i grups d'edat de vacunació. «Si poguéssim, aniríem nosaltres a buscar» les vacunes a Europa, però com que no podem, a nosaltres ens pertoca exigir a l'estat espanyol aquestes tasques, perquè la informació sigui clara i no estar a expenses de confusions com les limitacions d'edat», va dir la consellera, que va instar Pedro Sánchez a resoldre el «conflicte polític» entre Catalunya i Espanya amb, segons va dir, una resposta «prudent» de Sánchez.

Sobre la vacuna d'Hipra, Vergés va explicar que el Govern català «té clar» que cal «apostar pel sector de les ciències de la vida i de la salut» i una mostra d'això és el suport que donen a una empresa com Hipra en la seva recerca sobre una vacuna que «podria ser la primera a escala europea que es dissenya i produeix tota en un mateix lloc».