El 70% de les cirurgies acaben anul·lades durant els pics de la pandèmia

Un 70% de les cirurgies han estat cancel·lades en els pics de la pandèmia, segons el president de la Societat Espanyola d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SEDAR), Javier García. A més, va subratllar que els retards en les cirurgies estan provocant una deterioració dels malalts i un augment de la mortalitat que s'ha duplicat en el cas de la cirurgia cardíaca, en passar del 4,2% en 2019 al 8,2% en 2020.

«Fa un any que aturem les cirurgies cada vegada que hi ha una onada epidèmica i les víctimes són sempre les mateixes: els pacients quirúrgics no covid», va assenyalar García, cap del Servei d'Anestesiologia, UCI Quirúrgica i Dolor de l'Hospital Universitari Porta de Ferro, a Madrid.

Sobre aquest excés de mortalitat pel retard en les cirurgies durant la pandèmia, García va citar un estudi, liderat per l'investigador Timothy Hanna, de la Queen's University a Kinsgton (Canadà), realitzat amb 1,2 milions de pacients oncològics, una mostra que li dóna un pes indiscutible en l'àmbit científic i els resultats del qual considera extrapolables a Espanya.

Segons aquesta recerca, endarrerir vuit setmanes una intervenció de càncer de mama augmenta el risc de mort un 17%, i si la demora és de 12 setmanes, la mortalitat creix fins al 26%.

García va recordar que abans de la pandèmia el sistema sanitari espanyol era eficient i en els pacients oncològics hi havia una obligació d'operar en els 28 dies següents.

En aquests moments, si l'epidèmia travessa un període de davallada és probable que l'operació es realitzi en aquest temps. Però això no succeeix quan s'està en el pic de l'ona pandèmica, «llavors tot s'estanca moltíssim», va assenyalar. Per això, va apel·lar que es «respectin» els llits d'UCI quirúrgica no covid en els serveis d'anestesiologia «exclusivament a pacients quirúrgics».