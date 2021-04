Els delictes sexuals i els maltractaments, relegats al domicili amb la pandèmia

Els delictes sexuals i la violència masclista han acabat relegats principalment als domicilis durant la pandèmia. Això va succeir, sobretot, durant el confinament domiciliari de la primavera passada i per l'aplicació del toc de queda nocturn. Aquest tipus de delictes, per tant, s'han donat en l'entorn més íntim. El comissari dels Mossos i cap de la Regió Policia de Girona, Josep Milán, descriu a Diari de Girona aquest canvi de tendència i apunta que «el confinament ha fet que no tinguem tants casos a la via pública, de manera que els fets que s'han denunciat s'han donat més en espais familiars o en domicilis».

Això ha derivat que «hi una part important de les agressions seuxals i abusos que els han perpetrat la parella o exparella o per relacions d'amistat o parentiu», indica Milán. Tot i això, el comissari puntualitza que bona part dels abusos sexuals que es cometen habitualment es donen també en aquests cercles.

Les dades policials de 2020 mostren com la pandèmia ha fet reduir aquests tipus de delictes. Per exemple, les agressions sexuals han patit una baixada del 18,37% a la Regió de Girona, passant de 98 a 80 fets; mentre que els abusos han caigut en un 18,16% i se n'han conegut 131 casos durant l'any passat, mentre que el 2019 van ser 160. Una zona on es produïen aquest tipus de delictes també és la via pública, i en especial durant la franja nocturna. El comissari recorda que un fet que ha provocat la baixada d'aquesta casuística és «el toc de queda».

Turisme i oci nocturn

Abans de la pandèmia, bona part dels casos es produïen a la nit i alguns, destaca el cap dels Mossos a Girona, en àrees pròximes a zones de l'oci nocturn, freqüentades pels més joves. El turisme també ha estat gairebé inexistent durant el 2020 i el comissari recorda que una part important d'aquest tipus de delictes també té relació «amb l'oci nocturn i el turisme, no perquè fossin turistes els que cometien els delictes, sinó perquè l'increment de la població que tenim en un estiu normal durant el 2020 no l'hem tingut, i això fa que els números també hagin estat diferents».

Els casos de ciberassetjament també preocupen els Mossos, ja que s'han trobat amb casos d'individus que «fan pressió a través de les xarxes a noies perquè pengin fotos i després les intenten agredir sexualment». Tot i les xifres i la baixada dels delictes sexuals, el comissari diu que «les dades segurament no reflecteixen tota la realitat del que ha passat», perquè hi hauria una «xifra negra»; ja que, igual que passa amb la violència masclista, quan els delictes es produeixen en la intimitat d'un domicili i amb persones pròximes, a les víctimes els costa molt denunciar.

El comissari remarca que la violència de gènere és un tema en el qual procuren,«des de les diligències, donar suport a les víctimes, facilitar-los la denúncia, estar en contacte amb centres hospitalaris i també amb altres administracions com l'Institut Català de les Dones» (ICD). Els Mossos han tractat durant el 2020 un 5,6% menys de casos de violència masclista(1.529), tot i que van morir dues dones a mans del seu maltractador. El cap dels Mossos afirma que, amb la pandèmia, moltes dones han viscut amb els agressors. Per evitar situacions de risc i fer que denunciessin, durant la pandèmia han fet accions com obrir «un correu electrònic perquè si alguna persona tenia informació ens ho facilités», campanyes amb l'ICD i contactes amb associacions. En casos de dones ja maltractades, «el Grup d'Atenció a la Víctima va fer trucades constants», recorda Milán.