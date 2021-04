Espanya prorroga els controls a la frontera amb Portugal fins l'1 de maig

Espanya ha prorrogat els controls a la frontera interior terrestre amb Portugal fins al dia 1 de maig a causa de la crisi sanitària de la covid-19, segons una ordre del Ministeri de l'Interior publicada ahir al BOE.

«La situació epidemiològica a Espanya i Portugal encara aconsella el manteniment de mesures preventives restrictives de la mobilitat a l'interior del territori i, després de les degudes consultes amb les autoritats portugueses, s'ha decidit mantenir els controls a la frontera interior terrestre entre els dos països», detalla l'ordre que allarga la mesura. Espanya va tancar la frontera a finals de gener i des de llavors la mesura s'ha anat prorrogant, igual que Portugal, que també la manté.

El tancament només permet l'entrada a Espanya de ciutadans espanyols o residents al país en casos excepcionals per motius com la reagrupació familiar, laborals, d'estudis, de força major, situació de necessitat o per humanitaris, entre d'altres.

La setmana passada el ministre de l'Interior portuguès, Eduardo Cabrita, va apuntar que no hi ha data decidida per aixecar aquests controls.