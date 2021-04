El Govern prepara un pla de reobertura asimètric i per fases

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència en funcions, Meritxell Budó, va avançar ahir en una entrevista a RAC 1 que el pla de reobertura que prepara l'executiu a partir del 26 d'abril, «si les dades acompanyen», estarà dissenyat per fases i amb unes mesures que podrien ser diferents en funció de cada territori.

En aquest sentit, no va descartar que substituir el confinament perimetral comarcal pel de vegueries acabi aplicant-se com a «primer pas» d'aquesta desescalada que preveu poder impulsar el Govern en una setmana.

Amb tot, no va voler donar més detalls i va reclamar no assegurar res categòricament perquè la posada en marxa de la reobertura dependrà que les dades epidemiològiques «consolidin l'estabilització i baixin».

Budó va mostrar-se satisfeta per l'estabilització de les dades de la covid-19, però va demanar respectar «la setmana de pròrroga que el Procicat s'ha donat per veure si es pot començar la reobertura». «Certament, hem de començar a planificar la reobertura per si les dades acompanyen. No podem categoritzar res, perquè les dades ho poden canviar tot. Però hem d'anar veient com recuperem les activitats minvades per la gestió de la pandèmia en funció de l'evolució de les dades», va sentenciar.

En aquest sentit, la consellera va avançar que la desescalada podria tenir un sistema d'aplicació semblant al de fases que en altres ocasions es va dissenyar, per tal d'instaurar unes o altres mesures en funció dels indicadors que hi hagi en cada moment. «Si veiem que hi ha una estabilització i una baixada de les dades, aplicarem un pla gradual i temporalitzat», va concretar.

De la mateixa manera, la consellera va admetre que ara Catalunya ja no requereix una imposició de mesures homogènies a tot el territori, i per això el pla es dissenyarà amb la possibilitat de diferenciar mesures en funció de l'estat epidemiològic de cada zona. «Hem de començar a abordar-ho diferent, i treballarem probablement amb més precisió les mesures, no tan generalitzades sinó als llocs on hi hagi risc de rebrot, de manera asimètrica, com ho vam fer al principi», va dir, tot recordant que «les intervencions més quirúrgiques ja s'han fet» i van funcionar.

Malgrat que darrerament s'havia parlat de canviar el confinament comarcal pel de vegueries i finalment s'ha descartat, Budó manté que aquesta mesura no ha deixat d'estar sobre la taula. «No està descartat en absolut. Pot ser una solució perquè permetria esponjar zones amb densitat de població més elevada i que aquí hi hagi una activitat i a altres llocs una altra. Podria ser un primer pas», va comentar.

Cues a Andorra

Mentrestant, la frontera entre Catalunya i Andorra va registrar ahir retencions intermitents, tant d'entrada com de sortida, a causa de la lliure circulació acordada entre el Govern andorrà i l'espanyol a principis d'abril malgrat el confinament comarcal, que fins divendres de la setmana passada només permetia la mobilitat entre els veïns de l'Alt Urgell i el Principat. Així, diversos catalans van aprofitar que es poden desplaçar a Andorra sense justificar-ne el motiu, per anar a passar-hi el dia o tot el cap de setmana.

La lliure circulació entre Catalunya i Andorra, tot i estar vigent el confinament comarcal, es va traduir ahir en retencions intermitents de vehicles en ambdós sentits a la frontera. L'anunci es va fer divendres de la setmana passada i durant el primer cap de setmana es van registrar pocs desplaçaments.

Una setmana després, i amb més previsió, però alguns catalans han optat per anar al Principat a passar el cap de setmana, ja que pràcticament és l'única opció que tenen per sortir fora de la comarca sense justificar-ne el motiu.

Això sí, per moure's per l'interior de Catalunya és necessari portar el certificat d'autoresponsabilitat.