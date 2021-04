L'Ajuntament de Banyoles finalitza la remodelació i recuperació del rec Major

L'Ajuntament de Banyoles ha acabat els treballs de reforma i recuperació del tercer tram del rec Major, entre els carrers Jaume Butinyà i Blanquers de Banyoles. El nou tram segueix amb la continuïtat dels dos trams superiors ja recuperats i que en conjunt formen un espai verd que ressegueix el curs del rec conformant un espai verd en pla barri vell. Els treballs han durat més d'un any per les dificultats derivades de la pandèmia i per una aturada de cinc mesos per la renúncia de la primera empresa adjudicatària. La reforma ha consistit a fer una nova canalització del rec, enjardinar els laterals i incorporar fanals d'il·luminació i bancs per seure. El projecte ha permès mantenir el salt d'aigua de 3,5 metres de l'antic molí fariner d'en Baqué, d'origen medieval, i que més tard s'utilitzava en la potent indústria de les adoberies de pell.

La remodelació forma part del pla de recuperació dels recs de Banyoles, que vol posar en valor la seva singularitat com a part del patrimoni local, i potenciar-los com un atractiu turístic més de la ciutat. El rec Major compta amb un itinerari senyalitzat de 2,2 quilòmetres amb inici a l'estany de Banyoles i, travessant 10 punts d'interès, arriba fins a la Fraga d'Aram. Les obres han tingut un pressupost de 346,00 euros, finançat en part pel Departament d'Empresa i Coneixement.