El número de pacients ingressats per covid a la regió sanitària de Girona continua pujant i ja són 185

A la regió sanitària de Girona, els casos de coronavirus confirmats per PCR i TA acumulats són 64.519 (191 més que ahir) i 67.855 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.053 persones (2 més que en el balanç d'ahir). El risc de rebrot puja 7 punts, fins a 357, mentre que la setmana de l'1 al 7 d'abril era de 274. La velocitat de contagi (Rt) baixa 1 centèsima, fins a 1,20, mentre que en l'interval anterior era de 0,97. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 159 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 293. El 7,28% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 185 pacients ingressats, 9 més que en l'anterior balanç.

A Catalunya, l'Rt baixa a 1,32 i el risc de rebrot a 346

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, baixa a 1,32, sis centèsimes menys, i també ho fa el risc de rebrot a 346 (-12), segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies puja discretament i passa de 260,94 a 262,28. S'han declarat 1.505 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 581.872. El 6,14% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 17 noves morts, amb un total de 21.663 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.679 pacients ingressats als hospitals, 75 més que en el balanç anterior, i 495 persones a l'UCI, 12 menys que fa 24 hores.

El risc de rebrot era de 239 entre l'1 i el 7 d'abril, i se situa en 346 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, ara és d'1,32, per sobre del 0,94 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 262,28 entre el 8 i el 14 d'abril, per sobre dels 255,41 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 8 al 14 d'abril n'hi va haver 10.831, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 9.428. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 140 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (122).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 151.042 proves PCR i 46.973 tests d'antígens, dels quals un 6,14% han donat positiu, per sota del valor de l'interval anterior (8,09%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 39,68 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 628.955 casos, dels quals 581.872 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, s'han sumat 17 noves per un total de 21.663 en tota la pandèmia: 13.746 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+15), 4.562 en residències (ídem), 1.165 en domicilis (+1) i 2.190 no classificables (+1)

Entre el 8 i el 14 d'abril s'han declarat 136 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 135. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.701 persones. La setmana del l'1 al 7 d'abril n'hi va haver 1.721.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 30.623 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 17 més. Amb la resta de proves, el número total de casos acumulats és de 33.906. En total, han mort des de l'inici 8.783 persones (ídem).

1.571.983 primeres dosis (+6.288) i 501.346 de segones (+1.257)

Hi ha 1.571.983 persones a Catalunya que han rebut la primera dosi de la vacuna contra la covid-19, 6.288 més que en el darrer balanç. A més, 501.346 persones han rebut la segona, 1.257 més. Així, un 20,2% de la població catalana ha rebut la primera dosi, el 6,4% la segona i el 6,7% la pauta completa. El departament entén per pauta completa haver rebut les dues dosis o bé només una en el cas de ser menor de 56 anys i haver passat la covid-19.

Per grups prioritzats, han rebut la pauta completa el 92,5% de les persones que viuen en residències, el 77% del personal d'aquestes residències, el 77,7 % del personal d'atenció primària i hospitalària i el 10,5% d'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari. També estan vacunats amb la pauta completa el 73% de les persones amb gran dependència, el 34,5% de les que tenen 80 anys o més, el 2,1% de les de 70 a 79 anys, el 0,7% de les de 66 a 69 anys, el 2,2% dels treballadors essencials i l'1,3% de les persones d'entre 60 i 65 anys.

Pel que fa a les primeres dosis, l'han rebut el 94,8% de les persones que viuen en residències, el 81% del seu personal, el 83,7% dels treballadors d'atenció primària i hospitalària i el 62,2% d'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari. També ho han fet el 84,6% dels grans dependents, el 88,9% de les persones de 80 anys o més, el 38,3% dels de 70 a 79 anys, el 25,7% dels de 66 a 69 anys, el 50,5% dels de 60 a 65 anys i el 66,4% dels treballadors essencials.