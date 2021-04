Núria estrena una ruta didàctica per conèixer quatre ponts romànics

Vall de Núria fomenta la divulgació del patrimoni històric i cultural a través d'una ruta per quatre ponts romànics del santuari, que permeten als visitants creuar els dos torrents que desemboquen al llac.

El circuit s'estrena aquesta primavera després que s'hagin fet «petites actuacions de conservació». L'objectiu, segons va explicar Ruth Bober, relacions públiques de Vall de Núria, és «recuperar el patrimoni històric del santuari i integrar-lo al medi natural, com s'està fent també amb el trampolí de salt».

La ruta es podrà fer tot l'any: «Es preveu que quan no hi hagi neu es recorri a peu i durant la temporada d'esquí es pugui fer amb raquetes», indica Bober. El pont de Sant Gil és la primera parada, seguit del de Sant Ignasi, el de Mulleres i el de l'Eina. Tots tenen en comú la seva arquitectura amb pedra i arc de mig punt.

La construcció d'aquests ponts al segle XV es feia a partir d'un motlle de fusta sobre el que s'anaven posant blocs de pedra; la pressió d'uns contra els altres aconseguia que es mantingués la forma un cop es retirava l'estructura. Es creu que aquesta tècnica podria haver sorgit de l'evolució de les falses voltes, un sistema que s'utilitzava per construir també les barraques de pastor.

Molts dels ponts d'aquestes característiques que hi havia a Núria van ser substituïts amb el pas del temps per estructures noves i d'altres materials com fusta, ferro, ciment o formigó.

Posar en valor els ponts

Al llarg del segle XX, l'arquitecte Josep Danés i Torres va voler posar en valor els que encara continuen dempeus inspirant-se en la seva forma per fer el projecte actual del santuari.

Així, la forma d'arcades i finestres d'edificis més nous recorden l'arc de mig punt que tenen els ponts.

El circuit d'un quilòmetre està penjat al portal Wikiloc i cada punt del recorregut disposa de suports per poder fer-se una fotografia selfie de record. A partir dels codis QR que el visitant va trobant, es poden veure fotografies antigues de cada pont cedides per l'Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya i pel fotògraf osonenc Toni Anguera.

«Així es pot comparar el que hi havia amb l'actualitat», va explicar el responsable d'activitats de Vall de Núria, David Codony. L'enllaç QR també conté textos amb les explicacions històriques de cada indret que es completen amb un joc enigmàtic de pistes per a les famílies.

«A cada pont hem destacat un valor de la vall com els pastors o l'entorn», va explicar Codony. I és que a part del pont en sí, cada localització acosta l'experiència a una temàtica concreta tradicional de la zona.

