Premien fins a quinze treballs de recerca d'estudiants de la Selva

El Teatre de Blanes es va omplir de joves promeses en el món de la recerca i la investigació per la IX Mostra de Treballs de Recerca de Batxillerat de la Selva, celebrat divendres. L'acte, que reconeix l'esforç de l'alumnat i els tutors, va ser organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics de La Selva II amb la col·laboració de l'Ajuntament de Blanes, i va comptar amb la presència del director dels serveis territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras.

Per l'elecció dels 15 treballs es va valorar la creativitat, innovació i aplicació d'estratègies de recerca. Dos dels premiats, de l'INS S'Agulla, no hi van poder assistir perquè es trobaven confinats.

Durant les dues parts de què va constar l'acte es va parlar d'assassins en sèrie, epilèpsia, alcoholisme, feminisme a les aules, famílies LGTBI i de la programació de la llegendària màquina Enigma, entre d'altres.

Entre altres, en representació de l'INS Serrallarga Abril Caballo va parlar sobre el lideratge als equips de bàsquet i Maria Gutiérrez va presentar Epilepsy, the sacred disease. Per la seva banda, per l'INS Sa Palomera van intervenir Ivan Endrino, amb l'estudi matemàtic i programació de l'Enigma, i Raquel Ortega amb un treball en francès sobre què pot aportar en gent de totes les edats la pràctica del patinatge artístic.