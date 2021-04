Trilla es queixa de la «confusió» comunicativa sobre les vacunes

El cap d'Epidemiologia i Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, va lamentar ahir «la confusió comunicativa» que s'està generant entorn de les vacunes contra la covid-19, la qual cosa creu que «no ajuda» a generar «confiança» per promocionar la vacunació.

Trilla, en una entrevista al canal 3/24, va afirmar que en l'actualitat els governs han delegat la seva confiança en autoritats sanitàries internacionals, com l'Organització Mundial de la Salut o l'Agència Europea del Medicament, però se'ls qüestiona amb les seves decisions sobre les vacunes, atès que els executius decideixen unilateralment sobre la suspensió o condicions d'ús de determinats antídots. «És una situació confusa», va afegir el metge. «Quan hi ha ordres contradictòries és molt difícil argumentar per què s'ha de fer quelcom d'una determinada manera», va continuar Trilla, abans de subratllar: «Ajudaria que les instruccions fossin més clares» per no perdre la confiança en les vacunes, la qual cosa seria «un desastre i un error des del punt de vista comunicatiu».

L'epidemiòleg va indicar que, quan s'autoritza una vacuna, es fa «un balanç risc-benefici», la qual cosa en aquest cas ha conduït a aprovar els antídots que se subministren ara, encara que els anuncis d'alguns governs que en frenen l'ús o la publicació d'estudis no acabats genera confusió.«I així hi ha més risc que més gent no es vacuni, és més difícil», va apuntar, i va subratllar que «la societat no arrencarà fins que els nivells de vacunació siguin alts». «És fonamental explicar-ho bé i que tothom ho entengui», va incidir.

Per últim, va mostrar-se convençut que els ciutadans de menys de 60 anys que han rebut una dosi de la vacuna d'AstraZeneca però encara no saben si rebran una segona al final seran inoculats amb aquest mateix antídot o revacunats amb un altre.