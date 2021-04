Conillets d'índies digitals per lluitar contra el despoblament

La Vall d'en Bas (Garrotxa) acollirà durant el mes de maig una prova pilot per fer que professionals del món digital es traslladin a zones rurals a treballar i així lluitar contra el despoblament. La iniciativa, que impulsa el Departament de Polítiques Digitals i la Mobile World Capital Barcelona, rep el nom de 'Catalunya Rural Hub' i oferirà estades d'una setmana a una vintena de treballadors per "simular" com seria la vida lluny de les grans ciutats. Per fer-ho, s'allotjaran en uns apartaments i treballaran en un espai de coworking de Can Trona. El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha explicat que la voluntat és estendre el projecte a d'altres territoris i ha qualificat la iniciativa "d'antídot" contra la despoblació.