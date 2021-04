Compromís ètic amb el medi ambient. Neix «La Mar de Dones», una cooperativa que té per objectius la supervivència de l'ofici del pescador i l'empoderament de la dona perquè formi part del futur del sector pesquer. Els socis fundadors són membres d'una nissaga de pescadors de la Costa Brava: els Ciriaco.

Una cooperativa de compromís ètic amb el mar, amb l'objectiu de la supervivència de l'ofici de pescador i l'empoderament de la dona en el sector com a timó del projecte. En altres paraules, «La Mar de Dones», una nova entitat de treball associat que s'ha presentat aquest divendres a Palamós. La creen les membres de la cinquena i sisena generació d'una nissaga de pescadors de la Costa Brava: els Ciriaco, arrelats al sector pesquer des de l'any 1782 i que viuen «amb molta preocupació» la degradació del mar Mediterrani. Segons apunta Teresa Ferrés, fundadora i responsable de gestió, La Mar de Dones «reconeix el peix i el fet pesquer com a eina estratègica de desenvolupament social i econòmic, alhora que ofereix a la comunitat la possibilitat de compartir el coneixement i la tradició pesquera i treballar per la visibilitat de la dona en el sector pesquer».

Per tal de fomentar el respecte pel medi ambient, La Mar de Dones preveu comercialitzar productes, serveis i activitats agrupades «responsables amb el turisme pesquer i la conscienciació ambiental». A més, afegeixen que promouran el segell d'allotjaments de turisme pesquer amb compromís ètic amb el mar, impulsaran una línia gastronòmica de proximitat al voltant de la cuina del peix i organitzaran activitats culinàries i de descoberta del litoral. Una part del benefici de les quals es destinarà a millorar la salut del Mediterrani.

Pel que fa a la branca de conscienciació ambiental, opten per organitzar activitats pedagògiques a escoles i instituts per apropar la figura del pescador a les aules i treballar la problemàtica generada pels residus que arriben al Mediterrani.

També informen que impulsaran campanyes a les administracions i s'adrecen a les empreses per reforçar la seva responsabilitat social corporativa.

Experiència en altres iniciatives

Durant els darrers anys, per tal de donar resposta a aquesta problemàtica, els impulsors de la cooperativa han organitzat diferents sortides de plogging i ecoswimming per recollir residus de la Costa Brava.

A més, el 2017, els impulsors de La Mar de Dones van presentar l'aplicació Twinapp. Enguany aquesta aplicació va ser escollida pel programa «Febscat» com un dels projectes a Catalunya a treballar en l'àmbit de l'economia blava solidària, fet que els ha permès disposar d'un tutor que els ha ajudat a definir les línies estratègiques del projecte.

Segons explica Teresa Ferrés, va ser aleshores quan van evidenciar que les dones pesqueres tenien «un gran coneixement» i que havien estat «poc visibles» al llarg de molts anys. «Buscant fotografies per il·lustrar el projecte, ens ha costat molt trobar-ne que sortissin dones. Els homes apareixen bevent a porro i les dones, segurament, estaven a la cuina», explica Ferrés.

La dona en el sector pesquer

Per aquesta raó, la voluntat del projecte és «aprofitar tot el patrimoni de la dona per donar visibilitat i perquè la dona contribueixi en el futur del sector pesquer, donant coneixement i portant talent».

En aquest sentit, la fundadora explica que estan treballant amb diversos convenis de col·laboració. «La nostra voluntat és cooperar amb tots els objectius i a través de les aliances, i les estem trobant», assegura Ferrés.

Per la seva banda, Miquel Ferrés, un altre dels membres de la cooperativa i pescador, explica que «l'estima pel món de la pesca, la preocupació pels plàstics del Mediterrani i el caràcter emprenedor» és el que els va impulsar a constituir La Mar de Dones.