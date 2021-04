«No hi ha cap altra dona que dirigeixi un centre de recerca a Catalunya, la bretxa encara perdura»

Directora de l'Institut d'investigació biomèdica de Girona (Idigbi). Doctora en Biologia i amb llarga trajectòria a diversos instituts de recerca catalans, Nadal afronta la direcció de l'Idibgi amb dos objectius clars: posicionar l'institut com a centre de referència i potenciar la recerca dels investigadors assistencials.

Nascuda a Barcelona però amb arrels gironines, Marga Nadal fa un mes que s'ha incorporat com a directora a l'Institut d'investigació biomèdica de Girona (Idigbi) després de dirigir la unitat de gestió de recerca de l'Institut Català d'Oncologia i la vessant estratègica de l'institut biomèdic de l'hospital Clínic (Idibaps).

Com afronta la direcció de l'Idibgi?

D'entrada, des de la direcció ens plantegem dos objectius a curt i mitjà termini: d'una banda, alliberar de pressió assistencial la majoria d'investigadors perquè dediquin més temps a la recerca i, de l'altra, optar a l'acreditació de l'Institut de Salut Carlos III, que ens donaria més oportunitats de cara a noves convocatòries.

Quins són els camins a seguir per assolir aquests reptes?

En el primer cas, necessitem que els professionals assistencials inverteixin més temps en la recerca. Els investigadors que també són metges al Trueta i Santa Caterina tenen una càrrega molt alta. Una opció que plantegem seria contractar professionals que els alliberin d'aquesta càrrega, tot i que necessitem més finançament. En el segon cas, hem de complir una sèrie de requisits per aconseguir l'acreditació i hi anirem treballant.

Costa encara trobar dones entre els alts càrrecs en ciència?

De fet, actualment soc l'única dona que està dirigint un centre de recerca a Catalunya. Ser dona i progressar en ciència i investigació encara és molt complicat. A aquest tipus de carreres hi ha més dones que homes, però en l'aspecte dels lideratges encara hi ha la tisora clàssica de gènere.

En què destaca actualment l'Idigbi?

Hi ha molts investigadors motivats i amb ganes de fer recerca. Tenim un equip que funciona molt bé, ja que està molt ben estructurat i això és el que més m'ha sorprès de forma positiva.

I, d'altra banda, quins serien els punts febles?

Reitero el mateix problema de la manca de professionals mèdics i de la infermeria que investiguin. Són una peça clau per a la recerca, sense ells no es pot avançar en la recerca translacional

En quina posició està l'Idigbi en comparació amb altres centres similars?

En set o vuit anys ha crescut molt i s'ha situat al mapa entre els centres de referència. A més, cada vegada és més conegut pels propis gironins gràcies a les campanyes de mecenatge i això és molt important. També és l'únic centre d'aquest tipus a Girona i no ha de competir amb cap altre. Tot i així, tenim camí per recórrer.

L'infrafinançament públic seria un dels motius que els impedeixen avançar?

Tots els centres de recerca en pateixen. En el cas de l'Idigbi, només un 8% del pressupost prové de la subvenció de la Generalitat, i aquest és un dels percentatges més baixos dels centres de recerca en salut de Catalunya. Els fons restants provenen de projectes i assaigs clínics que aconsegueixen els investigadors a través de convocatòries; i d'aportacions d'empreses privades, a més de col·laboracions amb sectors com per exemple la indústria.

La manca de recursos provoca que marxi el talent a l'estranger?

Sí. Hauríem d'intentar ser més atractius. Marxar a fora forma part de tota formació en recerca, però molts investigadors ja tornarien si se'ls pogués oferir un bon salari i feina fixa, cosa que de moment no passa.

Per què està tan infravalorada la ciència a Espanya en comparació amb altres països?

La població valora molt positivament els científics, segons mostren les enquestes. No és aquest el problema, sinó que altres països destinen una part molt més elevada del PIB a la ciència que aquí. De fet, investigadors d'altres països s'estranyen que aquí es cobri tan poc.

La pandèmia ha evidenciat aquesta mancança?

Sí i espero que no quedi en l'oblit que la ciència és realment el que salvarà la pandèmia i que per tant cal invertir-hi més.

L'Idigbi té molts projectes en marxa vinculats a la covid-19. Quina valoració en fa?

Tenim una cartera de projectes bastant àmplia que vinculen la covid-19 amb moltes disciplines. Destaco la recollida de mostres que s'ha fet des del biobanc i que ens permetrà analitzar molts aspectes del virus i la malaltia.

En quin procés està la instal·lació d'un estabulari a l'Idibgi?

Seria molt necessari tenir-lo, però és una infraestructura tan cara i complexa que no hi podem destinar els pocs recursos que tenim. És per això que estem establint contactes amb empreses del món animal per intentar dur el projecte a la pràctica.

Què suposarà per a la recerca la instal·lació del nou Campus de Salut a Salt?

La proximitat amb l'hospital Josep Trueta i la Facultat de Medicina i Infermeria ens permetrà establir millors sinergies. La distància actual no ajuda a fer recerca i la suma d'esforços és clau.