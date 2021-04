Salut ordena tancar un escorxador de Sant Joan les Fonts per falta d'higiene

El Departament de Salut ha fet tancar l'escorxador Elaborats Sant Joan de Sant Joan les Fonts (Garrotxa) per problemes d'higiene. Tal i com ha avançat Catalunya Ràdio i han confirmat fonts del departament, la decisió es va prendre el 29 de març en el marc dels controls que es fan en aquest tipus d'instal·lacions després de detectar-hi deficiències de salubritat. Aquesta és la segona vegada que s'ha ordenat el tancament d'aquest negoci per problemes similars. Just un dia abans de l'ordre de clausura, els Mossos van enxampar una furgoneta de l'empresa a la Vall d'en Bas quan transportava desenes de senglars morts amuntegats. Els agents la van aturar per un "evident" excés de pes.

En concret, el vehicle duia 4.100 kg quan només tenia autorització per transportar-ne 2.790. Els mossos li van imposar una sanció de 4.000 euros per una infracció greu de la llei de transports i van posar els fets en coneixement del Departament d'Agricultura.

