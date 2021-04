SOS Costa Brava s'oposa a modificar el Pla Director, com volen sis consistoris

SOS Costa Brava s'oposa a un canvi de la normativa d'integració paisatgística del Pla Director Urbanístic (PDU), tal com demanen sis ajuntaments del Baix Empordà. L'entitat ecologista lamenta l'actitud dels consistoris i diu que el que fan és «alinear-se» amb els promotors. Per això, esperen que la Generalitat mantingui el PDU tal com està i remarquen que «hi ha moltes fórmules» per poder resoldre els dubtes que sorgeixin en cas d'haver de donar, o no, una llicència d'obres. L'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, explica que una solució seria que la Generalitat emeti una circular aclarint els punts dubtosos o que es facin consultes vinculants. De Ribot considera que les queixes dels sis ajuntaments són «excuses de mal pagador».

De la mateixa manera, el president de SOS Costa Brava, Sergi Nuss, creu que la reacció dels sis ajuntaments és «molt preocupant, i més quan amenacen amb un contenciós administratiu» el Govern. Nuss va lamentar l'actitud que han adoptat aquests consistoris i considera que s'ha d'estar «al costat de la Generalitat». «Va costar molt poder tirar endavant un pla que protegís el litoral de les bestieses que s'hi han fet i les que s'hi podrien arribar a fer», assenyala.

En aquest sentit, de Ribot posa d'exemple el xalet situat just a sobre de la platja del Golfet a Calella de Palafrugell o el de la zona del Montcal, a Begur. «El que no pot ser és permetre aquestes construccions en un espai que està a tocar del mar i aquest PDU, almenys, impedeix aquestes aberracions urbanístiques», subratlla l'advocat.

A més, de Ribot i Nuss expliquen que hi ha solucions per resoldre-ho. En aquest sentit, SOS Costa Brava aposta perquè la Generalitat faci una circular que els aclareixi què poden fer o proposen als consistoris que demanin «consultes vinculants» a Territori abans de donar una llicència.