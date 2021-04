Les UCIs catalanes agafen aire amb menys de 500 crítics

Baixa la pressió a les UCIs dels hospitals de Catalunya, que agafen aire després de tornar a baixar per sota dels 500 pacients crítics. Segons l'últim balanç del Departament de Salut, hi ha 495 persones ingressades a l'UCI, 10 menys que en el dia anterior. Per primera vegada des del dia 8 d'abril es baixa per sota del llindar del mig miler de crítics, que va tenir el seu pic el dia 12 d'abril amb 519 pacients ingressats a l'UCI. En canvi, creix el nombre de pacients en planta, que és de 1.679, 75 més que dissabte.







Tendència similar a Girona

A Catalunya, 17 defuncions

Per contra, van créixer les hospitalitzacions en planta. Ara mateix sónque en el balanç anterior.Pel que fa als contagis, es van notificar, que suposen un 25% menys que els detectats el dia anterior. Amb aquests, el total acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 67.855 positus. Durant la darrera setmana s'han dut a terme 17.032 proves PCR i 4.778 testos d'antígens a les comarques gironines, dels quals ha donat positiu un 7,28%. També es van comptabilitzar dues noves defuncions en el darrer balanç, que situen el total acumulat a les comarques gironines en 2.053 persones mortes.Pel que fa als indicadors que mostren l'estat de la pandèmia,En canvi,1 centèsima per sota del dissate. Tot i això, es troba per sobre de la setmana anterior, quan era de 0,97. També ha pujat respecte el període anterior la incidència acumulada als darrers 14 dies, que es troba en 293,29 casos per cada 100.000 habitants, mentre que en el període anterior era de 278,08.i un 51,73% dels positius d'han donat en dones.A la resta de Catalunya, es van notificar fins aamb les quals el total acumulat puja ja fins a les 21.665. En paral·lel, es van comptabilitzar 1.604 nous positius, de manera que el total és de 628.995 des de l'inici de la pandèmia. Durant la setmana s'han fet 151.042 proves PCR i 46.873 testos d'antígens, de les quals el 6,14% ha donat positiu.

Tant el risc de rebrot com la velocitat de propagació del virus van anar ahir a la baixa. El risc de rebrot va disminuir 12 punts, fins a situar-se en els 346. La Rt va baixar 6 centèssimes i es troba en 1,32, encara per sobre de la barrera de l'1. Finalment, la incidència acumulada a 14 dies va créixer i va passar de 255,41 punts als 262,28 que marca actualment.







