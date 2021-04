La vacuna d'Hipra seria de dues dosis i apta per si apareixen noves variants

El projecte de vacuna de la farmacèutica gironina Hipra seria de dues dosis i es podria anar adaptant si apareixen noves variants, cosa que s'haurà de confirmar en els assajos clínics que començaran aquest juny a l'Hospital Clínic de Barcelona i al Trueta de Girona.

Així ho ha explicat en declaracions a Rac1 Elia Torroella, directora de Recerca i Desenvolupament d'Hipra, la farmacèutica d'Amer (Selva) que va visitar aquest passat divendres el president del Govern, Pedro Sánchez, i que té un dels projectes més avançats per disposar d'una vacuna espanyola contra la Covid aquest 2021.

Torroella ha detallat que els assajos clínics començaran ja el juny que ve, primer a l'Hospital Clínic de Barcelona i al Trueta de Girona, encara que després s'aniran afegint més centres.

Si tot va bé, aquesta vacuna podria rebre l'autorització de l'Agència Europea del Medicament al final d'aquest any i el 2022 la mateixa farmacèutica produiria 400 milions de dosis.

"Estem convençuts que podem aportar una bona vacuna per controlar l'epidèmia aquí i a tot el món", ha assenyalat.

El prototip de vacuna està basada en una proteïna recombinant, un model diferent de les d'ARN missatger (Pfizer i Moderna) o adenovirus (AstraZeneca o Janssen), i això la fa "molt versàtil", apta tant per immunitzar per primera vegada com per usar-la de record fins i tot d'altres tipus de vacunes.

A l'espera de confirmació en els assajos clínics, els investigadors d'Hipra creuen que per a la primera immunització es requeririen dues dosis i després una injecció anual de record, ha explicat Torruellas.

A més, aquest prototip de vacuna ja està dissenyada perquè "en 4 o 5 mesos" es pugui adaptar en el cas d'aparició de noves variants, per assegurar que segueix sent eficaç.

Torruellas ha revelat que va ser Moncloa qui va contactar amb Hipra per organitzar la vista del president del Govern, perquè des de fa mesos tenen una interlocució constant amb l'Agència Espanyola del Medicament i amb el Ministeri de Sanitat.

"Confien molt en aquesta vacuna", ha subratllat la representant de la farmacèutica gironina, que ha assegurat que és la que va "més avançada" a Espanya.

Hipra compta amb més de mig segle d'experiència en el desenvolupament, producció i comercialització de vacunes per a salut animal i és la primera vegada que treballa en un immunogen per a humans.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus