Veïns de Palamós reclamen a l'Ajuntament una platja adequada per a les mascotes

Una trentena de veïns de Palamós, al Baix Empordà, es van manifestar ahir diumenge amb els seus gossos per la platja del municipi. Ho van fer malgrat que està prohibit i conscients que s'exposaven a una sanció per part de l'Ajuntament. El motiu és exigir al consistori que habiliti una platja dedicada als animals i que sigui «adequada». I és que de moment l'Ajuntament només els ha ofert la platja de Pere Grau, un espai que consideren allunyat i «ple de pedres, canyes i deixalles». Remarquen també que hi ha una colònia de gats i asseguren que habilitar un altre espai seria «més fàcil i més econòmic» que intentar condicionar la platja de Pere Grau. De moment, ja han avisat que cada diumenge es manifestaran, encara que estigui prohibit.

Aquest diumenge al migdia, els protagonistes a la platja de Palamós van ser els gossos. Acompanyats dels seus amos –una trentena-, van jugar a la sorra i es van banyar, malgrat que està prohibit i uns cartells, a tocar del passeig, així ho indiquen. Però els veïns, la majoria membres de l'associació Pet's friendly Costa Brava, van decidir desobeir l'ordenança de l'Ajuntament per queixar-se, precisament, perquè no tenen un espai «adequat» per a les seves mascotes a la platja.

«Sabem que ens exposem que ens sancionin. Suposo que primer ens avisarien, però nosaltres volem deixar clar que estem absolutament en contra que no es faciliti un lloc on els gossos puguin estar bé, com passa a tantes altres poblacions», va denunciar la portaveu de l'entitat, Toñi Valle.

I és que, de moment, el consistori els ha ofert una zona que no els convenç, la platja de Pere Grau. Es tracta d'un indret a tocar d'on comença el dic de recer del port. És una zona acotada, emmarcada pel mur de formigó i les roques del Giber. Durant el darrer any, bona part de la seva superfície l'han ocupada blocs de formigó i pedra que es feien servir per reparar el dic de recer (malmès pel temporal Gloria).

Els veïns expliquen que, d'entrada, l'accés a la platja ja és difícil. Però que un cop a lloc, la zona està plena de pedres, hi costa caminar, hi ha deixalles (com llaunes i vidres trencats), canyes i troncs. «En un espai com aquest, que se'ns expliqui com hi podem caminar o jugar amb els gossos, i ja no parlem de parar-hi tovalloles», va criticar Valle.

A més, l'associació diu que en aquest lloc hi viu una colònia de gats. I que just a l'entrada de la platja un cartell ja alerta que s'hi prohibeix el bany i que, els qui accedeixen a la cala, ho fan sota la seva responsabilitat. «És una burla total», va assegurar la portaveu.