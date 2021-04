Denuncien penalment quatre conductors per tenir un accident mentre conduïen beguts en un cap de setmana a Girona

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment dos conductors per pràcticament quintuplicar la taxa d'alcohol permesa. El primer d'ells va passar el diumenge 18 d'abril a les cinc de la tarda a la GIV-6026, dins del terme municipal de Pont de Molins (Alt Empordà). El conductor va donar 1,21 mg/l d'aire espirat en la primera prova i es va negar a fer-se la segona. En l'altre cas, el mateix diumenge els Mossos d'Esquadra van socórrer un conductor a Torroella de Montgrí (Baix Empordà), després que el vehicle acabés bolcat en un camp. El conductor va donar 1,22 mg/l d'aire espirat en la primera prova, gairebé cinc vegades més que la taxa màxima permesa. L'home també es va negar a fer-se la segona.

Aquests dos conductors formen part dels quatre denunciats penalment per haver tingut un accident mentre conduïen beguts en un sol cap de setmana a Girona. Concretament els quatre accidents s'han produït entre el divendres 16 i el diumenge 18 d'abril a diversos punts de la demarcació. Els conductors són tot homes i tenen entre 24 i 43 anys i són veïns de Palafrugell (Baix Empordà), la Vall d'en Bas (Garrotxa), Ribes de Freser (Ripollès) i Sant Climent Sescebes (Alt Empordà).

El primer dels accidents va passar a Ribes de Freser el divendres sobre les vuit de la tarda. Els Mossos van assistir el conductor d'una moto que havia tingut un accident en un revolt de la GIV-4011. Quan els agents el van identificar, van detectar que possiblement estava sota els efectes de l'alcohol i per això li van fer la prova. El resultat va ser de 0,73 mg d'alcohol per litre d'aire espirat.

El segon dels fets va passar el diumenge, a dos quarts de cinc de la tarda a Pont de Molins (Alt Empordà). Els Mossos van arribar al lloc de l'accident després que un vehicle sortís de la via a la GIV-6026. En fer-li la prova, el conductor va donar 1,21 mg/l, gairebé cinc vegades més del permès. L'home no va voler fer-se la segona prova.

El tercer cas va passar a les Preses (Garrotxa) a les nou del vespre del mateix diumenge 18 d'abril. Van avisar a la policia perquè hi havia un cotxe que feia virolles en un descampat de sorra del carrer Camp del Prat del municipi garrotxí. El conductor va perdre el control i va acabar topant amb un altre vehicle estacionat. Es tractava d'un conductor novell i per tant la taxa d'alcoholèmia permesa era de 0,15 mg/l d'aire espirat. Quan els Mossos li van fer la prova, el jove va superar sis vegades aquesta xifra, arribant als 0,83 mg/l.

I l'últim dels accidents va passar a Torroella de Montgrí, quan el diumenge cap a dos quarts d'onze de la nit els Mossos van socórrer un home que havia acabat en un camp de conreu, després de sortir-se de la GI-641 a Torroella de Montgrí (Baix Empordà). En aquest cas, el tot terreny estava bolcat, però el conductor havia quedat il·lès de l'accident. Tot i així, presentava símptomes evidents d'anar begut i per això li van fer la prova d'alcoholèmia, que va acabar amb un resultat positiu de 1,22 mg/l. L'home es va negar a fer la segona prova.

Per aquests fets, els mossos van obrir diligències penals als conductors com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir sota els efectes de l'alcohol i a dos d'ells també per negar-se a efectuar les proves d'alcoholèmia. Els conductors van ser citats per declarar sobre els fets al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia dels respectius partits judicials.