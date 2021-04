La Diputació de Girona obre subvencions per complir els objectius de desenvolupament sostenible

La Diputació de Girona ha aprovat les bases reguladores de les subvencions per al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 en les capitals de comarca i els municipis de més de 10.000 habitants de la demarcació. Aquest dimarts al migdia s'ha aprovat per unanimitat en el plenari d'aquest abril. En aquest sentit, les ajudes aniran enfocades a la formació presencial i virtual dels càrrecs electes i treballadors de l'Ajuntament i també es subvencionarà la redacció d'un pla d'alineament de les polítiques dels municipis al voltant de les ODS. Per altra banda, el plenari també ha aprovat diverses ajudes per fomentar l'activitat física i l'esport.

Per una banda hi ha una línia d'ajudes destinades a les entitats que organitzen actes commemoratius de l'antiguitat de les entitats esportives. En aquesta ajuda hi poden participar tots els clubs i associacions gironins inscrits en el registre de la Generalitat de Catalunya i la concessió de les ajudes serà de convocatòria pública fins que s'acabin els diners. Cada entitat podrà rebre entre 1.500 i 3.000 euros en funció de l'antiguitat de l'entitat.

Per altra banda, hi ha una altra línia per ajudar als municipis en l'organització d'esdeveniments i competicions esportives singulars. En aquest sentit, també s'hi han incorporat els objectius de l'Agenda 2030. Concretament s'han afegit els punts de garantir una vida sana i promoure el benestar de les persones entre totes les edats. Es consideraran esdeveniments singulars tots aquells que siguin únics a la demarcació de Girona i representin un important impacte social, econòmic o de promoció del territori.

Els destinataris són els ajuntaments de la demarcació de Girona, les entitats municipals descentralitzades o els seus organismes autònoms. L'import mínim de la subvenció per activitat organitzada és de 1.500 euros, i l'import màxim, de 5.000 euros.

Finalment, la tercera línia es concreta en les bases reguladores dels premis als esportistes individuals o en parella de la demarcació de Girona que formen part del Programa de Tecnificació ARC (Alt Rendiment Català) de la Generalitat de Catalunya i que participen en campionats d'Espanya, d'Europa i del món, i fomenten la projecció de les comarques gironines a l'exterior i promouen l'activitat física i esportiva entre la població gironina. Aquestes bases estableixen dues línies de suport: suport als esportistes d'alt rendiment i suport als medallistes en campionats. Es premiarà les persones seleccionades amb un import d'entre 1.500 i 3.000 euros.

En el plenari d'avui també hi ha hagut la incorporació de l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, com a diputat de la Diputació de Girona. Puga substitueix Sílvia Paneque, al grup del PSC, després que aquesta hagi estat nombrada diputada al Parlament de Catalunya. Víctor Puga ja té experiència com a diputat de la Diputació de Girona, ja que ho havia estat entre el 2015 i el 2019.