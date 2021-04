Hipra farà part dels assajos clínics de la seva vacuna al Josep Trueta de Girona

Des de fa mesos, molts ciutadans s'han anat convertint en petits «experts» en acumular informació sobre les vacunes aprenent, per exemple, a distingir que els productes posats al mercat sobre Pzifer i Moderna són diferents dels d'AstraZeneca, Janssen o Sputnik. Unes, Pfizer i Moderna, són d'«ARN missatger» i les altres, «d'adenovirus», en una convivència entre dos sistemes de vacunes que es pot alterar, a final d'any, amb la possible arribada de la vacuna que està desenvolupant a Amer la multinacional gironina Hipra. «El mes de maig de l'any passat, vam fer una prova de concepte amb una tecnologia que tenim molt ben coneguda a l'empresa, que és la de proteïna recombinant, i vam tenir molts bons resultats», va explicar ahir la directora d'I+D i Registres d'Hipra, Èlia Torroella, sobre un projecte que, seguit de prop per agències espanyola i europees del medicament, començarà el mes de juny els assajos clínics a l'hospital Josep Trueta de Girona i l'hospital Clínic de Barcelona i que, segons va confirmar ahir Torroella en una entrevista a RAC1, no tindria problemes per ser produïda amb la celeritat, 400 milions de dosis l'any 2022 i 1.200 milions més el 2023, anunciada la setmana passada per l'empresa coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a Amer.

«L'any passat a Hipra vam produir 24.000 milions de dosis de vacunes en el camp de la salut animal, tenim molta experiència amb la plataforma de producció que es necessita en les vacunes de proteïna recombinant i estem preparats per produir-la i posar al mercat una vacuna que ajudi a aturar aquesta pandèmia». Així de convençuda es mostrava la directora d'I+D i Registres d'Hipra sobre la capacitat de la firma d'Amer per escapar-se dels problemes en la producció i la distribució de les vacunes que estan patint altres grans firmes multinacionals.«Podria ser que, per a algunes, la plataforma de producció per fer aquesta vacuna no estigués integrada en la seva dinàmica de treball, però aquest no és el nostre cas i, des de fa temps, no només treballem en el seu desenvolupament sinó que ho fem de manera coordinada amb els equips de producció i de compres perquè, per exemple, en el cas de les compres, sabem que en el camp de la biotecnologia a vegades es formen colls d'ampolla en alguns components i t'has d'avançar per tenir-los», va detallar Èlia Torroella a RAC1, i va recordar que, després de mig segle treballant en vacunes de salut animal, el gran avaintatge d'Hipra és la seva capacitat per dissenyar, desenvolupar, produir i comercialitzar «controlant nosaltres mateixos tota la cadena». Sense concretar els números, des de la multinacional d'Amer estan convençuts que la seva vacuna seria més econòmica que, per exemple, les de Pfizer o Moderna perquè «els components d'una vacuna de proteïna recombinant són més barats que els d'ARN missatger».

Les dosis i el recordatori

La directora d'I+D d'Hipra, Èlia Torroella, es va mostrar ahir convençuda que «posarem una bona vacuna al mercat» però, a manca encara dels assajos clínics que començaran al juny al Trueta i al Clínic, va evitar confirmar si, com sembla, l'HIPRA SARS-CoV2 serà dues dosis. «Per a una primera immunització, és a dir, gent que no ha estat mai vacunada abans, sembla que serien necessàries dues dosis i una de record un any més tard, però una de les característiques destacades d'aquesta vacuna és que precisament s'adaptaria molt bé com a dosi de rècord darrere d'altres vacunes perquè és molt segura», va detallar Èlia Torroella, que està convençuda que «durant uns quants anys caldrà una dosi de record». Torroella també creu que seria «adaptable en pocs mesos» en cas que apareguessin noves variants avui desconegudes de la covid-19.