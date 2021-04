Jutgen un jove per abusar d'una noia de 17 a Girona

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 4 anys de presó per abusar sexualment d'una noia de 17 que formava part del grup d'amics amb qui havia sortit de festa. Segons la fiscalia i l'acusació particular, els tocaments van tenir lloc la matinada del 8 de març del 2019, quan van tornar a un pis de la ciutat a dormir. Les acusacions apunten que la menor es va "negar rotundament" a mantenir "qualsevol relació de naturalesa sexual" amb ell però el processat "va insistir de manera contumaç". L'acusat ha dit al judici que va "parar" quan la noia li va dir que no volia. Les acusacions li aprecien una atenuant d'embriaguesa perquè aquella nit havia consumit alcohol.