L'escola Domeny té més de 50 positius i gairebé 300 confinats

Un cop obtinguts els resultats del cribratge que Salut va fer a l'escola Domeny dijous i divendres de la setmana passada, els resultats han sigut «molt dolents», segons va explicar ahir la directora del centre, Anna Alsina, a aquest diari. I és que, actualment, hi ha 9 mestres i 43 alumnes positius, és a dir, 54 en total. Com a conseqüència, s'han hagut de confinar 14 grups, que fan classes telemàtiques, i només n'hi ha 9 d'actius, que fan classes presencials. Això significa que entre alumnat i professorat hi ha gairebé unes 300 persones confinades.

«Es tracta d'una situació molt excepcional, hi ha grups que tenen una desena de casos, quan se'n sol detectar un o dos. Alguns mestres que ja havien rebut la primera dosi d'AstraZeneca tenen símptomes lleus i també en tenen alguns nens tot i que no hi ha cap cas de gravetat», va explicar la directora. També va explicar que l'escola es manté oberta perquè «tenim mestres de sobres» i que tot l'equip s'ha reunit per valorar si feien alguna cosa malament. «La veritat és que no entenem què pot haver passat, des del primer dia que complim les mesures establertes des d'Educació i Salut. Sí que és cert que els positius s'han originat des dels grups d'Infantil, on els contagis s'han estès més fàcilment perquè els infants no porten mascareta, tal com estableixen els protocols. Malgrat tot, Inspecció ja ens ha dit que el problema no és nostre, sinó que des de Salut s'està analitzant amb profunditat», va explicar Alsina, qui va afegir que «seguirem treballant al màxim possible per mantenir l'escola oberta i evitar més contagis».

Davallada de defuncions

D'altra banda, respecte a les dades epidemiològiques registrades ahir a la Regió Sanitària de Girona, destaca que la tendència a la baixa de defuncions per coronavirus es consolida. De fet, en l'última setmana s'han notificat quinze defuncions, un 40% menys que l'anterior, quan n'hi va haver 9.

Seguidament, es van registrar 181 positius, un 7% menys que el dia anterior. Cal tenir present que els dilluns se solen notificar menys casos perquè durant el cap de setmana es fan menys proves.

Seguidament, els indicadors de contagi van baixar de forma dràstica. Primerament, el risc de rebrot va baixar 21 punts, des de 357 fins a 336, i la velocitat de propagació del virus (Rt), un total de 7 centèsimes fins a 1,13. Fins que no baixi d'1, el contagi no estarà controlat, ja que és el llindar que determina quantes persones pot contagiar una persona infectada.

Finalment, els ingressats van tornar a pujar. Ahir hi havia una persona hospitalitzada i un crític més que el dia anterior.