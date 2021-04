L'associació Terra Viva denúncia el "col·lapse" de la protectora d'animals de la Garrotxa

L'associació Terra Viva, que es fa càrrec de la cura d'animals perduts i abandonats de la Garrotxa, denúncia el "col·lapse" del centre de recollida i custòdia d'animals de la comarca. L'entitat culpa directament el Consell Comarcal –propietari de les instal·lacions- "d'enfonsar" el servei, que asseguren que esta "sobresaturat" i en unes instal·lacions precàries. Des de l'associació afirmen que la situació els a habilitar espais com dependències d'oficina, banys o cuina per acollir animals o, fins i tot, derivar-ne a altres centres. A més, asseguren que l'aportació econòmica de l'ens no és suficient per cobrir les despeses i que això ha portat Terra Viva a endeutar-se.

L'entitat ha organitzat aquest dimarts una roda de premsa per denunciar la situació de col·lapse que, assegura, fa temps que viuen. En aquest sentit, recorden que els 21 ajuntaments de la comarca tenen delegat el servei de recollida i cura dels animals en el Consell Comarcal. Malgrat això, afirmen que l'ens "no està assumint tot el que suposa aquesta obligació legal".

Per una banda, afirmen que el centre de recollida d'animals –que és propietat del Consell- "no compleix amb les requisits de capacitat i adequació necessaris" per donar un servei correcte ni garantir la seguretat. No només dels animals sinó també dels seus treballadors.

També denuncien que la dotació que s'hi destina ¬–a través dels pressupostis- és clarament "insuficient" i que això obliga Terra Viva a endeutar-se. L'entitat, que es fa càrrec del servei des de fa nou anys, assegura que l'espai està "infradimensionat" des del seus inicis i que la sobresaturació d'animals els ha obligat a fer-hi actuacions i a habilitar espais que no són adequats. En relació a això, afirmen que l'entitat ha hagut d'avançar el pagament de les despeses per "poder treballar en unes mínimes condicions" i que el deute puja fins als 16.409 euros.

A més, diuen que les instal·lacions haurien de tenir 72 gossos i 10 gats, per estar en condicions "òptimes" però que de mitjana anual tenen 114 gossos i 52 gats. "En el cas dels gats estem un 500% per sobre de la capacitat òptima i pel que fa als gossos, al 160%", assegura el seu president, David Serramitjana.

"Per poder assumir tot aquest volum d'animals hem hagut de recórrer a l'endeutament", expliquen. En concret, diners aportats pels socis, 'teamers', membres de la junta, familiars i voluntaris. Però també veterinaris que han continuat prestant el servei "tot i no cobrar".

També denuncien que han hagut de recórrer a cases d'acollida per poder disposar d'espais. En concret, durant el 2020 es van acollir 16 gossos i 42 gats al mes. "Les despeses dels animals acollits les ha assumit Terra Viva", asseguren.

A més, afirmen que el "pressupost deficitari" va en "detriment" del control de les colònies de gats perquè no es poden fer més esterilitzacions.

D'altra banda, l'entitat ha posat en mans d'advocats el nou procés de licitació del servei. En aquest sentit, assegura que emprendran accions legals per "evitar l'exclusió de Terra Viva del servei", evitar que s'adjudiqui a una entitat amb ànim de lucre "forana" i per reclamar "el reequilibri pressupostari dels anys 2019/2020 i 2021" i la recuperació de les quantitats que els deuen.