Prova pilot a la Garrotxa perquè professionals digitals es traslladin a zones rurals

La Vall d'en Bas (Garrotxa) acollirà durant el mes de maig una prova pilot per fer que professionals del món digital es traslladin a zones rurals a treballar i així lluitar contra el despoblament. La iniciativa, que impulsa el Departament de Polítiques Digitals i la Mobile World Capital Barcelona, rep el nom de «Catalunya Rural Hub» i oferirà estades d'una setmana a una vintena de treballadors per «simular» com seria la vida lluny de les grans ciutats. Per fer-ho, s'allotjaran en uns apartaments i treballaran en un espai de coworking de Can Trona. El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va explicar ahir que la voluntat és estendre el projecte a d'altres territoris i va qualificar la iniciativa «d'antídot» contra la despoblació.

Lluitar contra el despoblament aconseguint que professionals del món digital que teletreballen es traslladin a entorns rurals. Aquest és el principal objectiu del «Catalunya Rural Hub», una iniciativa que es posarà en marxa el mes vinent i que vol estendre's a d'altres punts del territori un cop s'obtinguin i s'analitzin els resultats. El projecte, que impulsen conjuntament Polítiques Digitals i la Mobile World Capital Barcelona, té un cost de 100.000 euros (25.000 dels quals es destinaran a l'estada dels professionals) i preveu implicar-hi 20 persones que es dediquin a aquest sector.