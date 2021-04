Repunt d'ingressats a l'UCI a Catalunya després de dies de millora

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, va baixar ahir a 1,19, 13 centèsimes menys, i també ho va fer el risc de rebrot a 311 (-35), segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies està estabilitzada i va passar de 262,28 a 262,36. També es van declarar 875 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 582.738. El 6,04% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. Es va informar de 20 noves morts, amb un total de 21.683 defuncions en tota la pandèmia. Ahir hi havia 1.717 pacients ingressats als hospitals, 38 més que en el balanç anterior, i 506 persones a l'UCI, 11 més que fa 24 hores.

Més de 20.000 casos a Espanya

Finalment, Espanya va registrar21.071 positius de covid-19 des de divendres, fet que deixa la xifra global en 3.428.354 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a les defuncions, des de l'últim informe n'hi ha hagut 121, i ahir la xifra era de 77.102. Madrid encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 13.118 casos, seguida de Catalunya amb 9.785. Per darrere, Andalusia amb 9.725 i el País Basc amb 4.763. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 659.066 casos. Just després se situa Catalunya amb 563.680. Els segueix Andalusia amb 534.597. La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és el País Basc amb 486. A Catalunya n'hi ha hagut 90.

Seguidament, ahir hi havia 10.447 pacients ingressats per la infecció, que ocupen el 8,32% de tots els llits disponibles. 2.276 persones estaven ingressades a l'UCI, el 22,4% del total de llits per a crítics. A Catalunya, prop de 4 de cada 10 llits de crítics que hi ha estan ocupats per malalts de coronavirus, dada encara molt elevada.