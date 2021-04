Sanitat proposa endarrerir les segones dosis de Pfizer i Moderna

Després de les peticions de Catalunya, Madrid i altres autonomies, i a la vista de l'èxit de l'estratègia de vacunació al Regne Unit, la Comissió de Salut Pública estudiarà avui una proposta del Ministeri de Sanitat per endarrerir la inoculació de segones dosis de Pfizer i Moderna en menors de 79 anys, amb l'objectiu d'immunitzar amb primeres dosis el nombre més gran possible d'espanyols.

Així es recull en l'esborrany de la sisena actualització de l'estratègia de vacunació contra la covid, en el qual s'especifica que la situació epidemiològica actual podria indicar un augment en el nombre de casos, «per la qual cosa es considera important vacunar tan aviat com es pugui el nombre més gran possible de persones», sobretot si són «vulnerables».

En concret, el document proposa continuar amb la separació de segones dosis de Pfizer i Moderna, tal com es recull en l'estratègia actual (21 dies i 28 dies, respectivament), però augmentar l'interval en els menors de 79 anys entre sis o vuit setmanes. També proposa espaiar la segona punxada en els menors de 69 anys, en el mateix termini de sis a vuit setmanes.

1,7 milions de dosis setmanals

A més, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va afirmar que Espanya rebrà 1,7 milions de dosis de Pfizer setmanalment, des del 26 d'abril fins al final del mes de maig, i va destacar que això propiciarà que es compleixi l'objectiu de tenir el 70% de la població vacunada a finals de l'estiu.

A través del seu compte de Twitter, la ministra va assegurar que, des de la setmana vinent i «durant tot el mes de maig», arribaran a Espanya una mitjana d'1.700.000 dosis de la vacuna de Pfizer.

El Regne Unit ha adoptat l'estratègia d'ajornar les segones dosis, cosa que ha permès al país britànic ser un dels més avançats en immunització de la població. Alhora, el Govern ha impulsat un estudi, coordinat per l'Institut de Salut Carlos III, per analitzar la seguretat i eficàcia que les persones que han rebut una dosi d'AstraZeneca, i són menors de 60 anys, rebin la segona de Pfizer, després de la suspensió de la vacunació amb el primer preparat als més joves per l'aparició de casos rars de trombes. Si els resultats de l'assaig clínic no arriben a temps, es podria retardar també la segona dosi en les primeres persones que van rebre la punxada d'AstraZeneca.

En aquest escenari, la proposta del grup de treball tècnic de vacunació covid-19 sobre els vaccins de Pfizer i Moderna fa referència al fet que en les situacions d'alta incidència de la malaltia, ingressos hospitalaris i morts, al costat d'un context de disponibilitat limitada de vacunes, alguns autors i països plantegen l'ampliació entre dosis.