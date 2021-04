El tren de la Costa Brava ja té 1.300 firmes i més d'una quinzena d'entitats a favor

El projecte per a la construcció d'un tram-tren que enllaci Girona i el Baix Empordà ja està «escalfant motors», en paraules del redactor del projecte, Pau Noy, membre de la plataforma Promoció del Transport Públic. Des de que van iniciar la campanya de difusió del projecte, el passat mes de febrer, ja han aconseguit més de 1.300 signatures de persones a títol individual i una quinzena d'entitats, entre les quals hi ha Pimec, la Iaeden, Comissions Obreres o Ecologistes en Acció, entre d'altres.

L'entitat també està aconseguint que nombrosos ajuntaments aprovin una moció per donar suport al projecte, cosa que ja han fet -en gairebé tots els casos, per unanimitat- els consistoris de la Bisbal, Llagostera, Castell-Platja d'Aro, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i Calonge, entre d'altres. També han anat a presentar la proposta a l'Ajuntament de Girona -on esperen que es pugui aprovar també la moció-, a la Diputació i als consells comarcals del Gironès i el Baix Empordà. D'altra banda, fa pocs dies es van reunir amb la Universitat de Girona, que també es va mostrar disposada a donar-los suport.

Jornada al juny

A principis del mes de juny, Promoció del Transport Públic preveu celebrar una jornada acadèmica -encara no se sap si presencial o telemàtica- sobre el projecte. I a partir d'aquí, volen anar a trucar la porta de la Generalitat, que és qui hauria de convertir en realitat la iniciativa. Noy recorda que al Camp de Tarragona ja s'ha tret a informació pública l'estudi per a fer-hi un tren-tram, i espera que el Govern català estigui disposat a fer el mateix a la Costa Brava.

Noy es mostra molt satisfet amb la bona acollida que ha tingut el projecte de Tram-tren de la Costa Brava, que proposa un recorregut circular que connecti Girona amb diverses poblacions del Baix Empordà (comarca que no té cap parada de tren), com ara Palamós, Palafrugell o Sant Feliu de Guíxols, entre d'altres, fent parada també a localitats com Llagostera o Cassà de la Selva. Tot i això, Noy assegura que la bona acollida no l'ha sorprès: «La gent està molt cansada d'haver d'agafar el cotxe o l'autobús per haver d'anar a la Costa Brava», assenyala. I, com a exemple, explica que el grup de Facebook del projecte, que tenia 300 membres, ha augmentat fins als 900. «Això és una mostra del gran interès que ha generat la iniciativa. Sempre i haurà gent que hi estigui en contra, però un 96% de les opinions són entusiastes i a favor: la gent està molt contenta que s'hagi posat aquest projecte sobre la taula», considera Noy.

Totes les persones que volen donar suport a títol individual a la proposta ho poden fer a través de la plataforma change.org. A més, les entitats que s'hi vulguin adherir també ho poden fer a través d'un formulari digital.