Vacunació massiva a Girona: fins a 10.000 dosis diàries

Salut obre el Palau de Fires. Ahir a la tarda va arrencar la campanya de vacunació massiva a Girona amb 640 persones inscrites de 60 a 69 anys per rebre la primera dosi d'AstraZeneca. Tots els vaccins d'aquesta companyia, que fins ara s'administraven a persones de tota la província a quatre punts de la ciutat, es concentraran al Palau Firal, que també acollirà la vacunació de Pfizer a persones de Girona de més de 70 anys.

El Palau de Fires de Girona va obrir ahir com a punt de vacunació massiva amb una capacitat màxima de 10.000 dosis diàries per administrar, sempre i quan el nombre de vaccins disponibles ho permeti. A partir de les 3 de la tarda es van anar formant cues de persones d'entre 60 i 69 anys que provenien d'arreu de les comarques gironines amb un únic objectiu: vacunar-se contra la covid-19

Tant era el tipus de vaccí que els tocava, tots compartien les mateixes ganes d'immunitzar-se i molts d'ells arribaven abans de l'hora que tenien concertada. Voluntaris de Protecció Civil i la Creu Roja es dedicaven a organitzar la cua i evitar aglomeracions a la porta d'entrada tot i que, aquesta vegada en cap moment es van generar esperes tan llargues com a la Facultat de Medicina i Infermeria. Un dels motius d'aquesta reducció de temps en les cues és el canvi d'aplicatiu informàtic de Salut, que permet agafar cita en franges de quarts, en comptes d'hores, com es feia fins ara.

De fet, el punt de vacunació del Campus Salut juntament amb l´Espai Cívic Mercadal, el pavelló de Fontajau, el pavelló de Palau i a la llar de jubilats de Taialà ahir ja van deixar de funcionar com a espais de la campanya i tots els tècnics i efectius tècnics i personals es van reubicar al Palau de Fires, on seguiran la vacunació amb AstraZeneca a persones de 60 a 69 anys de la demarcació.

Paral·lalement també es vacunarà amb Pfizer a persones de més de 70 anys només de la ciutat de Girona.

Ahir a la tarda hi havia 640 inscrits per a rebre el vaccí d'AstraZeneca i avui al matí, 590. D'altra banda, avui a la tarda hi ha 332 persones registrades per a rebre la dosi de Pfizer.

El director de sector del CatSalut a Girona, el doctor Salvador Campasol va destacar que «totes les vacunes que arriben, es posen».La responsable d'infermeria d'atenció primària de l'ICS i l'IAS i responsable de la vacunació a les comarques gironines, Montse Canet, va recordar que «el nombre de vacunacions diàries dependrà de les que arribin». Si ahir «només se'n van posar 640 és perquè no n'hi havia més».

Finalment, la regidora de Salut de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau, va destacar que el programa temporal que atén persones sensesostre continuarà al mateix espai «sense problemes d'interferències». Està previst que el projecte s'allargui fins el 9 de maig, quan ha de finalitzar l'estat d'alarma.

«M'és igual la marca de la dosi»

Un cop entraven a dins del Palau de Fires, voluntaris de la Creu Roja redirigien cada participant a un dels vuit boxs instal·lats per a la vacunació, des d'on dos professionals de la infermeria administraven les dosis corresponents. Seguidament, hi havia una zona amb cadires on podien descansar el quart d'hora pertinent després de vacunar-se. Pauline Bish és una anglesa de 66 anys que en fa més de 30 que viu a l'Estartit. Divendres va rebre el missatge de Salut i no va dubtar en cap moment en vacunar-se. Josep Batlle té 69 anys i venia de Porqueres. «Ni he preguntat la dosi que em posaven i la veritat és que m'és igual, vacunar-se és un bé per a tothom». Josep Ramon Fernández, de 66 anys, va destacar «la bona organització i que és més accessible per a tothom que anar al CAP». Rosa Vila, de 68 anys, va lamentar que el sistema informàtic és «massa complex per a persones de certa edat» i, finalment, Yennifer Sánchez és una voluntària de la Creu Roja que s'hi va inscriure per «poder ajudar en una «campanya històrica».