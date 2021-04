Concentració a Salt en suport a les víctimes de l'incendi de Cassà de la Selva

Una quinzena de persones s'ha concentrat aquest dimecres al matí a la plaça de la Llibertat de Salt (Gironès) en suport a les víctimes de l'incendi de Cassà de la Selva (Gironès) en què dues persones van perdre-hi la vida. La mobilització estava organitzada per l'Espai Antiracista Girona-Salt i en ella han llegit un manifest en què han assegurat que la gent no ocupa les cases "per 'hobby' o per esport", sinó que ho fa per necessitat. "Tenir un habitatge digne no és tenir quatre parets", afirmen els manifestants. Per això han demanat a les administracions que garanteixin l'accés als subministraments i a l'habitatge per tota la població que ho necessiti. Després, la quinzena de congregats s'han desplaçat fins a l'Ajuntament de Salt.