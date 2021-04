Consulta per triar el nom de la pl. del Pavelló

Quart ha obert un procés participatiu perquè els veïns posin nom a la coneguda com «Plaça del Pavelló». L'Ajuntament ha proposat tres opcions: Carme Ibarz (exdirectora de l'escola Sta. Margarida), Carme Parés (catequista), i Les Terrisses (com a símbol del poble). Els habitants de Quart poden votar a través d'una aplicació per mòbil.