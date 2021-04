Denunciats penalment per conduir sense permís, beguts i drogats a Fornells de la Selva i Camprodon

Els Mossos d'Esquadra han denunciat dos conductors penalment per conduir sense permís, beguts i drogats a Fornells i Camprodon.

Un d'ells va partir un accident de trànsit quan anava sota els efectes de les begudes alcohòliques i tenia el permís retirat per manca de punts. L'altre va donar positiu en cocaïna i cànnabis i no disposava de permís de conduir.

Els dos casos es van produir en un dia de diferència, el primer el divendres 16 d'abril. Quan els agents dels Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van denunciar un conductor de 45 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Camprodon, com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària.

Al voltant de les set del vespre un vehicle es va accidentar al carrer Monestir de Camprodon. El cotxe va sortir de la via i va col·lidir contra un habitatge. Quan va arribar la patrulla va constatar que el conductor presentava simptomatologia de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques.

Després de comprovar que no estava ferit, li van fer la prova d'alcoholèmia i va donar un resultat positiu de 0,91 mg d'alcohol per litre d'aire expirat. A més, tenia el carnet retirat per la pèrdua total dels punts. Va ser denunciat per les dues infraccions.

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra van denunciar l'endemà 17 d'abril un home de 23 anys, veí de Manlleu i de nacionalitat espanyola, per conduir sense haver obtingut mai el permís i per donar positiu en el test de drogues.

Concretament, el dissabte una patrulla de l'Àrea Regional de Recursos Operatius estava fent un control de pas a la carretera N-II, al punt quilomètric 709 a Fornells de la Selva, van detectar un conductor que podria trobar-se sota els efectes de les drogues. Seguidament una patrulla d'agents de trànsit li va fer la prova de detecció de substàncies estupefaents i va donar un resultat positiu per consum de cocaïna i cànnabis. L'home que ser denunciat pels dos fets.

Els dos denunciats hauran de comparèixer davant del jutge quan siguin requerits.